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الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هـ, الموافق 27 ديسمبر 2016 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“عزام” يضيء منزل والده “علي العبدي”

“عزام” يضيء منزل والده “علي العبدي”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

رزق علي بن عادل العبدي، مؤخرًا، بمولود أسماه “عزام”، جعله الله من مواليد السعادة ومن حفظة كتابه الكريم.

وبهذه المناسبة، تهنئ أسرة “الأحساء اليوم” العبدي، متمنية من الله أن يجعله من مواليد السعادة وغرة عين لوالديه.

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٥ تعليقات

  2. هلا باللي على الدنيا حضر
    ي هلا بيه وبقدومه
    ألف ألف مبروك ويتربى بعزهم
    والحمدلله على سلامة عزام ووالدته
    ربي يبارك فيه ويجعله من مواليد السعاده و يجعله من الصالحين المصلحين البارين بوالديه ويجعله قدم السعد عليهم
    💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

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  3. مليارات التباريك والتهليلات عسي ربي يجعله من مواليد السعاده والتوفيق وشكر خاص لمن اهمه الامر وشارك بالتبريكات والفرحة 🌹💖

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