“عزام” يضيء منزل والده “علي العبدي” 9:35 م, 15 ربيع الأول 1438 هـ, 14 ديسمبر 2016 م المشاهدات الأحساء – “الأحساء اليوم” رزق علي بن عادل العبدي، مؤخرًا، بمولود أسماه “عزام”، جعله الله من مواليد السعادة ومن حفظة كتابه الكريم. وبهذه المناسبة، تهنئ أسرة “الأحساء اليوم” العبدي، متمنية من الله أن يجعله من مواليد السعادة وغرة عين لوالديه. طباعةشارك
ماشاء الله تبارك الله الف الف مبرووك وجعله الله من مواليد السعاده⚘⚘
هلا باللي على الدنيا حضر
ي هلا بيه وبقدومه
ألف ألف مبروك ويتربى بعزهم
والحمدلله على سلامة عزام ووالدته
ربي يبارك فيه ويجعله من مواليد السعاده و يجعله من الصالحين المصلحين البارين بوالديه ويجعله قدم السعد عليهم
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مليارات التباريك والتهليلات عسي ربي يجعله من مواليد السعاده والتوفيق وشكر خاص لمن اهمه الامر وشارك بالتبريكات والفرحة 🌹💖
الف الف مبروك
وجعله الله من مواليد السعاده
الف مبروك