“عزام” يضيء منزل والده “علي العبدي”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

رزق علي بن عادل العبدي، مؤخرًا، بمولود أسماه “عزام”، جعله الله من مواليد السعادة ومن حفظة كتابه الكريم.

وبهذه المناسبة، تهنئ أسرة “الأحساء اليوم” العبدي، متمنية من الله أن يجعله من مواليد السعادة وغرة عين لوالديه.