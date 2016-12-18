أمانة الأحساء تستحدث إدارة لـ”الموارد البشرية” لتطوير مهارات الموظف

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أصدر أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، مؤخرًا، قرارًا بإنشاء “الإدارة العامة للموارد البشرية”، وتكليف عبدالعزيز عبدالرحمن العمير مديرًا عامًا لها.

وقالت الأمانة إن هذه الخطوة تأتي تمشيًا مع توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، ببناء بيئة عملية نموذجية وتحسين الأداء والرفع من إنتاج الموظف، وتفعيل التقنية الحديثة والخدمة الذاتية وتطويع ذلك في خدمة الموظفين.

وأشار “الملحم” إلى أنه تم استحداث إدارات تابعة للهيكل التنظيمي لهذه الإدارة تشمل “عمليات الموارد البشرية، التواصل الداخلي، تطوير الموارد البشرية”، مبينًا أن فكرة التحول من إدارة شؤون الموظفين إلى إدارة الموارد البشرية في إطار الاهتمام الكبير في الموارد البشرية ضمن الخطط الإستراتيجية للوزارة؛ بهدف تطوير مهارات وقدرات الموظف الذي يُعد المورد الأهم من موارد الإنتاج كونه يُسيّر زمام الموارد الأخرى للوزارة وما يتبعها من أمانات وبلديات.

من ناحية أخرى، صدر قرار أمين الأحساء بتكليف علي بن صالح الراجح مديرًا لإدارة التخطيط والتطوير.