“الربيعة” يشكر “الجبر” لتكفله بمركز علاج الأورام ونشطاء للعائلة: أتعبتم من بعدكم

الأحساء – “الأحساء اليوم”

بحث وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مؤخرًا، مع الشيخ عبداللطيف الجبر، مشروع إنشاء مركز لعلاج الأورام في محافظة الأحساء؛ حيث تكفل الشيخ الجبر بإنشاء المركز، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 70 مليون ريال، وقد حظي هذا المشروع بمباركة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية.

وثّمّن “الربيعة”، هذه المبادرة الطيبة، والتي سيكون لها عائد صحي تنموي على أهالي المحافظة، معربًا عن شكره لرجل الأعمال الجبر على هذه الخطوة المباركة وإسهاماته الفاعلة في العديد من الأعمال الإنسانية، موجّهًا الإدارات المعنية في الوزارة بتسهيل الإجراءات المطلوبة كافة، وتذليل الصعوبات، والتعاون التام لإنجاز هذا المشروع الطبي المهم، والذي أطلق عليه اسم “مركز حمد الجبر لعلاج الأورام” تخليدًا لذكرى الراحل حمد الجبر -رحمه الله.

وفي السياق، ثمّن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عبر هاشتاق “شكرًا_عائلة_الجبر_بالأحساء” مبادرة الجبر الخيرية، حيث علّق فهد المطيري: “ما أعظم كرمكم وما أطيب قلوبكم فقد أتعبتم من بعدكم، فقليلة هي كلمة شكر بحقكم”، وأضاف عبدالله السلطان: “ليس بغريب على عائلة سخرت جميع ما لديها لخدمة الوطن قبل المواطن، شكرًا من القلب لكم”.

فيما نوّه “أ.م” بأنه: لا غريب على من يعيش في هذه الأرض الطيبة ويأكل من تمرها ويرتوي من مائها أن يمتلأ بالحب والعطف والطيب، شكرًا الجبر”، في حين ذكر حسين هاشم: “شهادة نعتز بها أن عائلة الجبر من الأحساء (الجبر من الأحساء والأحساء من الجبر)”.

أما “م.ف” فأكد أن: “الأسرة الوحيدة التي لها أيادٍ بيضاء على جميع سكان الأحساء كثر الله خيرهم وتقبل الله أعمالهم”، بينما غرّد محمد الملحم: “شكرًا لكم ولكل من قلبه على الفقراء، والله يكتب لكم الأجر، وأتمنى أن يكونوا قدوة لجميع التجار”.

وكتبت دنيا الجبر، عبر ذات الهاشتاق: “فخورون بالعطاء، أتمنى المنافسة الصحية بين عائلات وتجار المنطقة هل من منافس؟! يستاهل الوطن”، كذلك علقت “أم فؤاد”: “شهادتنا مجروحة فيهم، أكثر تجار الأحساء كرمًا وجودًا ومساهمة في الأعمال الخيرية الدائمة، جعلها الله في ميزان حسناتهم”.

أما هاني المهن فذكر: “شكرًا عائلة الجبر بالأحساء على ما قاموا به من أعمال خيرية.. وما زالت أعمالهم تتوالى.. أكبر مركز توحد بالمنطقة”، ليتبعه عبداللطيف بن عزيز: “كل الشكر لهذه الأسرة فهي سباقة في الخير؛ أبناء الأحساء وأنا أحد أفراده نشكركم على ما تقدمون”.

تجدر الإشارة إلى أن مركز “حمد الجبر لعلاج الأورام” سيتم إنشاؤه في الأحساء بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ليقوم بتقديم خدمات علاجية متكاملة لمرضى الأورام في الأحساء؛ حيث تبلغ سعته الإجمالية 30 سريرًا (20 سريرًا مخصصة للبالغين و10 أسرَة للأطفال)، كما يضم المركز وحدة العناية اليومية لتقديم العلاج الكيماوي والبيولوجي، وجهازين لإعطاء العلاج الإشعاعي بشكل يوم، إلى جانب توفير علاج الأورام وفقًا لأرقى مستوى للخدمات الطبية، دون تكبد مرضى المحافظة عناء السفر إلى خارجها.

كما دعت “الصحة” رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص إلى الإسهام مع الوزارة ومساندة جهودها لدعم مسيرة العمل الصحي في بلادنا الغالية، وتفعيل مفهوم الشراكة الاجتماعية بين كافة مؤسسات المجتمع، وبما يٌسهم في تطوير وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.