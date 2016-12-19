لأول مرة منذ 15 عاماً.. انخفاض استهلاك الكهرباء في المملكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

انخفض استهلاك الكهرباء في المملكة، خلال هذا العام 2016، مقارنة بحجم الاستهلاك في العام الماضي، حيث لم يزد أعلى حمل للطاقة الكهربائية على مستوى المملكة عن 60.8 جيجاواط، رغم زيادة أعداد المشتركين بأكثر من 400 ألف مشترك بنهاية أكتوبر الماضي.

وقال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج‏ المزدوج الدكتور، عبدالله الشهري ‘‘إن الانخفاض يعد حدثاً استثنائياً، كونه الأول منذ 15 عاماً، فطوال السنوات الماضية كانت الزيادة سنوياً تصل لـ7%‘‘، لافتاً إلى توجه الهيئة، لاستبدال 8 ملايين عداد إلكتروميكانيكي بعدادات ذكية.

وكشف الشهري، أن الهيئة حالياً تتعاون مع جهات عدة، لدراسة أنماط الاستخدامات النهائية للماء والكهرباء، بهدف معرفة العوامل التي تؤثر في سلوك المستهلك، وبالتالي زيادة أو انخفاض الأحمال، وهي عامل مساعد في تحديد تكاليف تقديم هذه الخدمات لفئات الاستهلاك المختلفة، ووضع سياسات وأطر تنظيمية تساعد في تحسين كفاءة الاستخدام.

ونوه إلى أن الهيئة، تراجع تكاليف تقديم الخدمة بشكل دوري، وتحرص على أن تكون التكاليف مبررة، وتعكس تحسن الخدمة المقدمة للمستهلكين.