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الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هـ, الموافق 27 ديسمبر 2016 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

عبدالعزيز المذن يحصل على البكالوريوس من جامعة كلورادو ستست الأمريكية

عبدالعزيز المذن يحصل على البكالوريوس من جامعة كلورادو ستست الأمريكية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

‏حصل المبتعث عبدالعزيز بن صالح المذن، مؤخرًا، على درجة البكالوريوس في تخصص علم الجريمة والعدالة الجنائية من جامعة كلودادو ستيتColorado State University.

ويعد هذا التخصص من التخصصات التي تمتاز بها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يدخل في تخصص علم الجريمة والعدالة الجنائية عدة تخصصات منها علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الإنسان والقانون، كما أنه من التخصصات القليلة والنادرة التي تدرس في جامعات منطقة الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة، عبر “المذن” عن سعادته بعد تخرجه بشكر الله تعالى أولًا ثم القيادة الحكيمة التي سخرت كل ما يساهم من رفعت مستوى المواطنين.

ومن جانبها، تبارك صحيفة “الأحساء اليوم”، للمبتعث عبدالعزيز بن صالح المذن حصوله على الشهادة، وتتمنى لها مزيدًا من التوفيق والنجاح في حياته العلمية والعملية.

 

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