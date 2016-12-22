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الخميس, 23 ربيع الأول 1438 هـ, الموافق 22 ديسمبر 2016 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

تحذير للمخالفين.. 500 ريال غرامة تركيب اللوحات المعدنية على جانبي الصدام

تحذير للمخالفين.. 500 ريال غرامة تركيب اللوحات المعدنية على جانبي الصدام

“الأحساء اليوم” – الأحساء

اعتبرت الإدارة العامة للمرور، تغيير مكان لوحة المركبة الأساسي، ووضعها على جانبي صدام المركبة الأمامي، مخالفة تستوجب الغرامة المالية التي يصل حدها الأعلى إلى 500 ريال مع حجز المركبة، حيث يعد هذا التصرف من مخالفات الفئة الثانية تحت اسم (إجراء أي تعديل أو إضافة على هيكل أو جسم المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية).

وأكدت الإدارة، أن قائد المركبة المخالف سيعرض نفسه للعقوبة المالية التي تبدأ بـ300 ريال ولا تزيد على 500 ريال، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، لافتة إلى أن تلك المخالفة تعرض مرتكبها للدخول في نظام النقاط في المخالفات المرورية والتي تصل إلى أربع نقاط ضمن هذه المخالفة، بحسب ‘‘مكة‘‘.

كان عدد من قائدي المركبات، في الفترة الماضية، قد غيروا مكان اللوحة الأصلي الذي يكون في منتصف الصدام الأمامي للمركبة، ووضعوه على جانبي الصدام الأمامي، وهو ما يعد مخالفة.

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