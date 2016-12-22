الصحة تُسلم ملف “الطب المنزلي” لشركة خاصة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قالت مصادر إن وزارة الصحة ستسلم ملف الطب المنزلي كاملا خلال الأيام المقبلة، وتسند مهامه في تقديم الخدمات الطبية لإحدى الشركات الكبيرة التي سيتم الإعلان عنها قريبا.

ووأضافت المصادر أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع رؤية المملكة في خصخصة بعض القطاعات الحكومية، حيث من المقرر أن تعلن الوزارة خلال الأيام المقبلة عن تسليم ملف الطب المنزلي لإحدى المستشفيات الخاصة الكبيرة، التي تستطيع تقديم خدمة طبية منزلية لأكبر شريحة وعلى أعلى مستوى وذلك بجميع مناطق المملكة، بحسب “الوطن”.

وأكدت المصادر أن الوزارة تقدم في الوقت الراهن الخدمات الطبية للمرضى الذين لا تستدعي حالتهم الصحية البقاء في المستشفيات، ويتم متابعتهم عن طريق الفرق الميدانية المختصة بعلاج الحالات منزليا.