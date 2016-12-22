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الخميس, 23 ربيع الأول 1438 هـ, الموافق 22 ديسمبر 2016 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

أعضاء بـ”الشورى” يطالبون بخفض القبول في الجامعات.. وتوجيه الطلاب لمهن السباكة والكهرباء

أعضاء بـ”الشورى” يطالبون بخفض القبول في الجامعات.. وتوجيه الطلاب لمهن السباكة والكهرباء

“الأحساء اليوم” – الأحساء

جدد بعض أعضاء مجلس الشورى، مطالبتهم بالحد من قبول خريجي الثانوية العامة في الجامعات وتوجيههم للكليات التقنية وتوظيفهم في مهن السباكة والنجارة والتكييف والحدادة والكهرباء.

وبيّن عضو المجلس الدكتور هاني خاشقجي وفقاً لـ”الحياة”، أن الهدف من تلك الخطوة هو توفير فرص عمل للشباب بالمملكة والتقليل من الاستعانة بالوافدين في تلك المهن، موضحاً أنه تقدم باقتراح بشأن هذا الأمر بالتفاعل مع تصريحات وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأخيرة التي تطالب بتعديل نسب قبول الخريجين في الجامعات.

ولفت إلى أن اقتراحه الجديد يتعلق بإنشاء شركة عامة يساهم بها القطاع الخاص في إعداد وتأهيل العمالة الوطنية بمهن الكهرباء والسباكة والتكييف والنجارة والحدادة، كما تتولى تنظيم وتقنين أنشطة الإصلاح والصيانة المنزلية في كل أنحاء المملكة.

كما حث العضو الدكتور منصور الكريديس، وزير التعليم الذي يتولى رئاسة مجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بتعديل الخلل في نسب القبول في الجامعات لزيادة التحاق خريجي الثانوية العامة بمعاهد المؤسسة، وزيادة نسبة القبول بها من 10 إلى 38 في المائة.

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