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الخميس, 23 ربيع الأول 1438 هـ, الموافق 22 ديسمبر 2016 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“نبراس”: “الزناكس” يتحول لـ”مخدرات” إذا أُسيء استخدامه

“نبراس”: “الزناكس” يتحول لـ”مخدرات” إذا أُسيء استخدامه

“الأحساء اليوم” – الأحساء

صنّفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ‘‘نبراس‘‘، عقار ‘‘الزناكس‘‘ ضمن المواد الخاضعة للرقابة وتؤدي إلى الإدمان إذا أسيء استخدامها.

الزناكس، هو مادة طبية تمتلك تأثيراً مهدئاً أو منوماً لعلاج الصرع والتشنجات العصبية، لكنه يسبب إدماناً نفسياً وجسدياً، لذلك لا يصرف إلا بوصفة طبية، ولا يُنصح باستخدامه لفترات طويلة، كما يُمنع استخدامه للأشخاص المصابين بهبوط في وظائف الجهاز التنفسي أو العصبي، لأنه يؤدي بمتعاطيها إلى النرفزة والعنف.

وشددت نبراس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘، على أنها ستُطبق بحق مروجي هذه المادة ومتعاطيها، نظام مكافحة المخدرات.

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