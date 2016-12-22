ضبط حدثين أقرا بارتكابهما جرائم سرقة في حي قرطبة شرقي الرياض

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ألقت شرطة الرياض على مواطنين في العقد الثاني من العمر تورطا بارتكاب جرائم سرقة في حي قرطبة شرقي العاصمة.

وأفاد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، بأن غرفة عمليات دوريات الأمن تلقت بلاغات عدة من المواطنين تفيد بتعرض سياراتهم لتكسير الزجاج وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية أثناء توقفها أمام منازلهم بحي قرطبة شرق العاصمة الرياض، وعلى الفور وجهت إدارة دوريات الأمن بتكثيف وجود الفرق الميدانية داخل الأحياء التي شهدت تلك الحوادث والقيام بمسح أمني شامل واتخاذ جملة من الإجراءات تمكنت من خلالها من تحديد الاشتباه في مركبة تسير بدون لوحات يستقلها حدثين (سعوديي الجنسية في العقد الثاني من العمر) إذ بدت عليها علامات الارتباك لدى مشاهدتهما دوريات الأمن، وباستيقافهما وتفتيشهما عثر بحوزتهما على أجزاء من المسروقات المبلغ عنها وأدوات استخدمت في تكسير زجاج السيارات، وبسماع أقوالهما المبدئية أقرآ بالاعتداء على السيارات المتوقفة والسرقة منها.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على المشتبه بهما وتسليمهما لمركز الشرطة المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.