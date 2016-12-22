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الخميس, 23 ربيع الأول 1438 هـ, الموافق 22 ديسمبر 2016 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

القوات المسلحة تتصدى لهجوم حوثي في نجران وتقتل العشرات بينهم قيادي

القوات المسلحة تتصدى لهجوم حوثي في نجران وتقتل العشرات بينهم قيادي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تصدت القوات المسلحة، فجر اليوم الخميس، لمحاولة تسلل من الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح في مركز سقام بمنطقة نجران، وتمكنت من قتل العشرات منهم بينهم قيادي كما أصيب آخر.

وقالت مصادر: إن أجهزة الرصد والمعلوماتية رصدت عناصر من المليشيات الحوثية والقوات التابعة للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح وهي تحاول تخطي الحرم الحدودي باتجاه المملكة، فبدأت طائرات الأباتشي السعودية باستهدافهم بمساعدة مقاتلات التحالف، وفقاً لـ”العربية”.

وأضافت، أن القصف استمر لـ3 ساعات وأسفر عن مقتل العشرات من المليشيا المهاجمة بينهم قيادي في الجماعة وإصابة قيادي آخر، كما أسفر عن تدمير منصات لإطلاق الصواريخ والقذائف وموقع لتخزين الأسلحة والذخائر.

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