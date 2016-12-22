“الإسكان”: نعمل على إلزام البنوك بتمويل المواطنين ذوي الدخل المحدود

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت وزارة الإسكان أنها بصدد إبرام اتفاق مع المصارف لتمويل المواطنين ذوي الدخول المنخفضة بشكل إلزامي.

وقال مستشار وزير الإسكان المهندس عبدالرحمن الذكير، في كلمته بمؤتمر الإسكان العربي المقام بالرياض أمس الأربعاء، إن الوزارة لديها مبادرتان في الطريق، الأولى هي ضمان التمويل العقاري، التي ستقلل المستبعدين من التمويل العقاري، حيث إن المصارف لا تمول من رواتبهم أقل من خمسة آلاف ريال.

وأوضح الذكير أن هذه المبادرة ستلزم المصارف- بضمان من الدولة- بتمويل كبار السن والمتقاعدين والمشاريع والمواقع الجغرافية التي لا تفضل المصارف العمل بها.

وأضاف أن المبادرة الثانية هي أن يحصل المواطن على التمويل، لكن الدولة هي التي تضمن الربح المتأتي خلف هذا التمويل.

من جهة أخرى، قال المهندس الذكير إن الوزارة اتفقت مع وزارة العمل على توفير التأشيرات اللازمة لإتمام المشاريع السكنية، إضافةً إلى ضمان حصول المطور على التمويل، والحلول التمويلية للمستفيد الذي يتخذ قرار الشراء. بحسب “الحياة”.