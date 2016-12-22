9 فوائد مدهشة ستجعل الشوفان صديقًا لمائدتك يوميًا

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نصحت خبيرة التغذية الفرنسية فرانسواز ريجال بالعودة إلى نصائح الجدات لمقاومة برد الشتاء واستعادة النشاط اليومي ومن بين هذه الوصفات اللجوء إلى حبوب الشوفان التي تساعد على تنشيط الغدة الدرقية التي تنظم درجة حرارة الجسم ومعدلات القلب والطاقة اللازمة، وذلك بفضل شرب قدح من الشوفان في الصباح يوميا أو تناول ثلاثة ملاعق شوربة من حبوب الشوفان يوميا.

وتشير الخبيرة إلى أوراق النعناع البلدي غنية بالفيتامينات والمعادن، فعالة في مقاومة الإرهاق الناجم عن العمل طوال اليوم، حيث يكفى غمس ما يقرب من 15 جراما من أوراقه الجافة في 50 لتر ماء مغلي وتركها لفترة ثم يتم شرب من فنجان إلى اثنين في اليوم لتستمتع بالنشاط والحيوية.

إلى ذلك، كشف خبراء تغذية أن للشوفان عدد كبير من الفوائد الأخرى ذكروا منها:

1- منخفض السعرات الحرارية: كوب من الشوفان يحتوي على 130 سعر حراري فقط. ومع ذلك، فهو يستطيع البقاء في المعدة لفترات طويلة، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول. مما يساعد على تجنب الرغبة الجامحة في تناول الطعام.

2- يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية: يحتوي الشوفان على محتوى كبيرة من الألياف الغذائية، مع نسبة قليلة من الدهون. كما يحتوي على نسبة البروتين الأكبر بين الأنواع الأخرى من الحبوب.

3- يساعد على استقرار مستويات السكر: المحتوى العالي من الألياف الغذائية والكربوهيدرات المركبة تعمل على إبطاء عملية تحويل الأطعمة إلى سكريات بسيطة. كما أن مستويات الماغنسيوم العالية داخل الشوفان تساعد على تنظيم استخدام الجسم للجلوكوز وإفراز الأنسولين أيضًا.

4- مكافحة الكولسترول الضار LDL: العديد من الدراسات قد أظهرت أن الشوفان يحتوي على نوع فريد من الألياف الغذائية تسمى البيتا جلوكان، والتي لديها تأثيرات مفيدى للجسم على مستويات الكولسترول في الدم. 5- خالي من الجلوتين: بعض الأشخاص ممن يعانون من الحساسية تجاه الجلوتين وهو أحد البروتينات الموجودة في دقيق القمح، لكن، بالنسبة للشوفان فهو خالي من الجلوتين، لذلك، فهو مناسب تمامًا للأشخاص ممن لا يستطيعون تناول دقيق القمح.

6- يحتوي على مادة الليجنان للوقاية ضد أمراض القلب والسرطان: الشوفان، مثل باقي أنواع الحبوب، يحتوي على مادة اللجنان النباتية، والتي تتحول داخل الجسم بواسطة البكتيريا المعوية إلى الليجنان الحيواني، والذي يسمى إنتيرولاكتون، والمعروف بقدراته على الوقاية من سرطان الثدي والأنواع الأخرى من السرطان التي تنتج نتيجة اضطراب الهرمونات، كما يساعد أيضًا على الوقاية من أمراض القلب المختلفة.

7- يحتوي على مادة فريدة مضادة للأكسدة مفيدة لأمراض القلب أكدت دراسة أُجريت في جامعة تافتس، أن الشوفان يحتوي على مادة فريدة مضادة للأكسدة تساعد على الوقاية من الشوارد الحرة، التي تضر بمستويات الكوليسترول في الجسم، وبالتالي يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

8- تعزيز مناعة الجسم: مادة البيتا جلوتين الموجودة في الشوفان قد أظهرت قدراتها على سرعة انتقال كرات الدم البيضاء إلى مكان العدوى، كما يعزز قدراتها على القضاء على البكتيريا.

9- يتمتع بمذاق طيب: جميع أشكال الشوفان التي يتم تناولها كالرقائق أو الشوفان المجروش، قد مرت من خلال مجموعة من المعالجات الحرارية التي تكسبه مذاق مقرمش ولذيذ.

مع ذلك، فلا تتسبب تلك العمليات في إزالة النخالة أو العناصر الغذائية التي يحتوي عليها الشوفان، مما يضمن الاحتفاظ بنسبة عالية من الألياف الغذائية والعناصر الأساسية.