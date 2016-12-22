مسؤول بـ”الصحة” يحذر من بطانيات ناقلة للعدوى في المستشفيات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حذَّر مدير عام الإدارة العامَّة لمكافحة عدوى المنشآت الصحيَّة د.هايل بن مطر العبدلي، من البطانيَّات المستخدمة بمستشفيات وزارة الصحة كغطاء للمرضى المنوَّمين، مؤكِّدًا أنَّها سيئة، وناقلة للعدوى، بحسب “المدينة”.

وقال العبدلي: “إنَّ هذه البطانيَّات لا يمكن إعادة تطهيرها كباقي مفروشات الرعاية الصحيَّة؛ لكونها سميكة، ومصنوعة من مواد صناعيَّة لا يمكن تعريضها للتطهير الحراري أثناء عمليَّة الغسيل، أو التجفيف، أو الكي، وكذلك لا يمكن تعريضها للكلور كمطهر، وعلى ذلك لا يمكن إعادة استخدامها بأمانٍ في المستشفيات كأغطية للمرضى، ويمكن أن تصبح مصدرًا للعدوى المكتسبة بالمنشآت الصحيَّة.

وطالب الدكتور العبدلي، في خطاب رفعه لوكيل وزارة الصحة للصحة العامَّة، بضرورة إيقافها، واستبدالها بالأغطية القطنيَّة السميكة حسب المواصفات، والتي يسهل معالجتها وتطهيرها.