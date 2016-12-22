بر الأحساء تفتح باب التسجيل في فرقها الكشفية للطلاب

الأحساء – “الأحساء اليوم”

فتحت جمعية البر بالأحساء، فرصة التسجيل في فرق البر الكشفية عبر موقع الجمعية الإلكتروني، والتي تعتزم إطلاقها لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية وطلاب المرحلة الجامعية بعد اكتمال العدد المتاح للفرقة الكشفية.

وفي هذا الصدد، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام وليد بن خالد البوسيف، أن افتتاح فرق البر الكشفية بحسب المرحلة العمرية للمشاركين يأتي امتدادًا للأعمال التطوعية، التي تقدمها الجمعية لمستفيديها من خلال البرامج الرئيسة والمبادرات المجتمعية، التي تطلقها الجمعية للمجتمع بين وقت وآخر، منوّهًا بأن الفرق الكشفية ستعمل جنبًا إلى جنب مع قسم التطوع بالجمعية.

وذكر “البوسيف” أن فرق البر الكشفية ستبدأ مهامها بإشراف جمعية الكشافة العربية السعودية بعد اكتمال تسجيل الراغبين بالالتحاق بالفرق من خلال الرابط الإلكتروني http://ahsaber.org/?page_id=127265.

وبيّن أنه سيتولى تدريب الطلاب الملتحقين بتلك الفرق الكشفية نخبة من القادة الدوليين الذين سيبذلون قصارى جهدهم لتكون فرق البر الكشفية فرق متميزة -بإذن الله- من خلال عمل الدورات التدريبية والمشاركة في المعسكرات والمخيمات الخلوية لاكتشاف المواهب وتنميتها بما يعود بالنفع على مشاركة الفرق في الأعمال التطوعية والبرامج المجتمعية والمشاركة في تنفيذ البرامج الرئيسة للجمعية.

ونبّه “البوسيف” بأن الجمعية اشترطت أن تكون أعمار الطلاب المشاركين في نشاط (الكشاف) لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية بين 13 و18 عامًا، ويستطيع طلاب المرحلة الجامعية لمن تكون أعمارهم 18 عامًا وأكبر المشاركة في نشاط (عشيرة الجوالة)، مع أهمية إرفاق الصورة الشخصية والهوية الوطنية للمشارك لاستكمال إجراءات التسجيل في جمعية الكشافة العربية السعودية.