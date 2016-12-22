أدبي الأحساء يواصل فعاليات اليوم العالمي للعربية بـ”اللغة والاتصال”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أقام نادي الأحساء الأدبي، يوم أمس الأربعاء، ثاني فعالية للنادي بمناسبة يوم اللغة العربية العالمي، والتي حملت عنوان “اللغة والاتصال”، وأدارها الدكتور عبدالعزيز الخثلان وشارك فيها الدكتورة زكية الدحماني، والدكتور نور الدين السافي.

وفي الأثناء، تحدثت الدحماني، عن تطور معاني الألفاظ وانزياحاتها من معنى إلى معنى وتجدد المعاني للكلمة، فمثلا اسم “طفيل” وبسبب حادثة لرجل يحمل هذا الاسم أصبح النسب إليه “طفيلي” تعني ذلك الشخص الذي يتطفل على موائد الناس، وتطورت هذه الكلمة في ما بعد إلى معانٍ عديدة في شتى العلوم. وهذا فيما يسمى بعلم “الأسمائية” والتي تساهم في توليد الأسماء والمعاني، عن المعجمة وهي التي تعني تحول الاسم العلم وانتقاله من التعيين إلى الدلال، ضاربةً أمثلة عديدة لهذين الأمرين.

أما “السافي” في ورقته عن “الفكر والوجود في اللغة العربية”، فتطرّق إلى “حركة الإنسان وتطور العلوم الإنسانية ووجودنا نحن العرب في ظل هذا الركام المعرفي”، كما فرّق في كلامه بين اللسان واللغة، فالفكر البشري فهو فعل اللغة أما التفكير فهو فردي؛ لأنه فعل اللسان.

وفي ختام الندوة، سلّم رئيس مجلس الإدارة الدكتور ظافر الشهري درع النادي التذكاري للمحاضرين.