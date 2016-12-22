تقنية الأحساء للبنات تتأهب لبرنامج “موهبتي” لتطوير قدرات متدرباتها

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تستعد الكلية التقنية للبنات بالأحساء، لتفعيل برنامج “موهبتي” الذي يهدف إلى تطوير مواهب وقدرات المتدربات في مختلف المجالات المهارية وصقلها لتعود عليهن بالنفع والفائدة، حيث سيبدأ البرنامج يوم الأحد المقبل إلى يوم الأربعاء 6ربيع الآخر؛ وذلك انطلاقًا من أهداف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الرامية إلى إعداد وتدريب المتدربة للقيام بالأعمال المهنية والحرفية والفنية.

ومن المقرر أن يتضمن البرنامج العديد من الفعاليات منها: ورشة عمل الديكوباج، ورشة عمل أساسيات الفوتوشوب، ورشة عمل مهارتي في الرسم، ورشة عمل فن المونتاج، ورشة عمل التصوير الاحترافي، ورشة عمل التخطيط الواعي، ورشة عمل مهارات في الكروشيه، ورشة عمل ساعة البرمجة، ورشة عمل أساسيات الربوتات، ورشة عمل تزيين الكعك.

وكذلك العديد من الأركان منها: ركن الرسم، الخط، الإلقاء، الكروشيه، صحتي وسلامتي في بيتي،ركن استخدام التطبيقات باحترافية، أركان معرض المواهب المتعددة، بإشراف عام وكيلة شؤون المتدربات وإشراف مباشر مشرفة النشاط، وتنفيذ مشترك من قبل مدربات قسمي التقنية الإدارية وتقنية الحاسب الآلي ومشرفة النشاط ومشرفة التوجيه والإرشاد والمرشد الصحي والتدريب المشترك.