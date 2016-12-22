رياديّون وشباب أعمال يرسمون طريق النجاح في المشاريع الناشئة بغرفة الأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

شدّد رياديون وشباب أعمال، على أن مواكبة المستجدات الاقتصادية ومواجهة تحديات ما قبل 2030، تتطلب تضافر الجهود والمبادرات لتعزيز ثقافة العمل الحر، وتمكين وتحفيز الشباب والشابات لارتياد مجالات الأعمال والمشاريع الناشئة.

وأكدوا خلال أمسية ريادية بعنوان “تحديات ما قبل 2030″، التي نّظمتها لجنة شباب وشابات الأعمال ومركز الأعمال الناشئة غرفة الأحساء، مؤخرًا، في مقرها الرئيس، بحضور أمين عام الغرفة عبدالله بن عبدالعزيز النشوان ورئيس اللجنة صلاح المغلوث، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وشباب وشابات الأعمال وبعض الإعلاميين – أكدوا أهمية تهيئة الظروف لتحقيق تنويع اقتصادي حقيقي يقوم على استثمار عديد الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبدأت الأمسية بكلمة لـ”المغلوث”، رحّب فيها بالحضور وضيوف الأحساء من رياديين متميزين على مستوى المملكة والمنطقة، مبينًا أن الوقوف على التجارب الريادية الناجحة واستثمار التحديات في توليد أفكار ابتكارية وتأسيس أعمال مميزة ومشاريع ناجحة، سيظل محورًا جذابًا وملهمًا لتشجيع الشباب في إطار رؤية المملكة 2030، على اقتناص الفرص والمشاريع الريادية لحصد النجاح وخدمة الوطن.

ولفت “المغلوث” إلى أن الأمسية تأتي في إطار مواكبة المستجدات الاقتصادية، وتنمية الوعي، واستعراض التجارب الناجحة في مجال الأعمال؛ بهدف تحفيز الشباب على تبنّي أفضل المبادرات المجتمعية والتنموية واقتناص الفرص الاستثمارية، وكيفية التغلّب على التحديات والمعوقات التي تواجههم في ظل رؤية المملكة 2030.

أما مساعد الأمين العام للجان القطاعية والتدريب والمشرف العام على مركز الأعمال الناشئة بالغرفة والذي أدار الأمسية بدر الحليبي، فنوّه من جانبه، بأهمية مثل هذه اللقاءات بين الشباب وذلك لدورها في تكوين جيل متميز من الشباب الرياديين، مبينًا أن عرض التجارب الناجحة واستخلاص العبر يساعد المبتدئين والمتحمسين للبدء في عمل مشاريع تجارية وتجاوز الصعوبات، مرحبًا بضيوف الأمسية.

إلى هنا، استهل فيصل العبدالكريم وهو باحث وإعلامي ورائد أعمال، أوراق عمل الأمسية، منبّهًا بأن تفكيك التحالفات من العمالة الوافدة والتي تسيطر على عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية في بلادنا ومكافحة التستر من أكبر التحديات التي تواجه شبابنا، موضحًا أن دفع الشباب للعمل في قطاعات لا يرغبونها ومتغيرة وليس فيها ديمومة كتجربة توطين قطاع الاتصالات لن يحل المشكلة، مبينا أن هناك أكثر من 220 ألف منفذ بيع (بقالة) في المملكة، يشغلها وافدين، يمكن تحفيز ودفع الشباب إليها لما تتميز به من أهمية وديمومة وما تجنيه من أرباح.

“العبدالكريم” أشار، في ورقته “تحدياتنا القادمة”، إلى ضرورة أن يسأل الشاب نفسه: هل أنا تاجر؟، مؤكدًا أهمية ألا ننقاد إلى ذلك التضخيم الذي نجده في وسائل التواصل الاجتماعي حول التجارة وسهولة الاستيراد من دول آسيا، معتبرًا أن التحدي الأكبر الآن هو تهيئة الأمور على المستويات كافة لدفع الشباب في اتجاه العمل الحر، موضحًا أن المشاريع تنجح بتوافر ثلاثة أركان رئيسة هي التميز والصدق والصبر.

ومن جهته، بيّن الرئيس التنفيذي والمؤسس لسلسلة مطاعم وكوفي شوب (جافا تايم) عبدالله الدويش، في ورقته “تجارب في الفشل والنجاح”، أن مكونات النجاح هي الفكرة ثم التنفيذ الذي يشغل الجانب الأكبر من مسيرة نجاح أي مشروع، موضحًا أنه يقوم على المعرفة ثم المهارة فالإبداع ثم المخاطرة والإصرار والتي كلها مع ذلك قد تؤدي إلى الفشل، مؤكدًا أن الفشل هو جزء أساسي وأصيل من مكونات أي نجاح.

ورأى الدويش، خلال استعراضه لفكرة وتجربة تأسيسه لـ (جافا تايم)، أن الفشل مظلوم في مجتمعاتنا وأن الجميع يعلن الحرب على الفشل على الرغم من كونه ركنًا أساسيًا في النجاح، موضحًا أنه يجب العمل على تحييد الفشل والاستفادة منه في إجراء التقييم المستمر وفتح آفاق جديدة، مبينًا أنه لا يوجد صراع حقيقي بين الفشل والنجاح، وأنه يصنّف الفشل نوعين؛ أخضر يدعم مسيرة النجاح، وآخر أحمر هو “العيب”.

وفي الورقة الثالثة، تحدث المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الكافيار الذهبي والفائز بجائزة “فوربس” لرواد الأعمال الأكثر إبداعاً في السعودية لمرتين على التوالي عبدالعزيز الجويعي، عن “كسب الرهان”، مؤكدًا أنه يتأتى بعد التوكل على الله ثم إيماننا بقدراتنا وثقتنا في أنفسنا، ثم وجود الفكرة المتميزة والشغف بها وقابليتها للنمو والتطور والانتشار، وأن لا تبدأ من الصفر بل من حيث انتهى الآخرون، وكذلك العمل الدءوب القائم على جداول زمنية دقيقة والاستعانة بالأفضل بحيث تعتقد أنك الأقل بينهم.

وشدّد “الجويعي” على أهمية العمل على أن تكون واسع الاطلاع والمعرفة، وألا تنهزم أبدًا أمام أي تحديات أو عقبات تواجهك، وأن تغفل النظر عن أي فرص أخرى تظهر أثناء عملك على تحقيق أهداف مشروعك الأساسي، وأن تهتم بالجودة العالية، مبينًا أنه يحترم تجربة كل الذين يعملون على تقديم جودة عالية بما فيهم إخواننا الوافدين من كل الجنسيات، مشددًا على أن كسب الرهان لن يتحقق إلا بسواعد شبابنا.

من جانبه، كشف أمين عام الغرفة عبدالله بن عبدالعزيز النشوان، في مداخلة له، أن الافتتاح الرسمي والتشغيل الفعلي، لحاضنة أعمال غرفة الأحساء سيكون بعد الربع الثاني من العام المقبل 2017، مبينًا أنه وقع الاختيار على مقر للحاضنة يتكون من طابقين أحدهما للرجال والآخر للنساء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع توجه الدولة -رعاها الله- في العناية والاهتمام بشباب وشابات الأعمال والرياديين من أصحاب المشاريع الناشئة، وتزامنًا مع قرار إنشاء هيئة مستقلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وشهد ختام الأمسية، طرح عدد من المداخلات والأسئلة والاستفسارات حول تجارب المشاركين المختلفة، إلى جانب تكريم المتحدثين بدروع الغرفة التكريمية، ثم التقاط الصور التذكارية الجماعية.