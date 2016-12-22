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الخميس, 23 ربيع الأول 1438 هـ, الموافق 22 ديسمبر 2016 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

غرفة الرياض توفر 172 وظيفة للشباب في القطاع الخاص

غرفة الرياض توفر 172 وظيفة للشباب في القطاع الخاص
 “الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت غرفة الرياض عن توفر (172) وظيفة فنية وإدارية بعدد من شركات القطاع الخاص ترغب في شغلها بالكفاءات المؤهلة من السعوديين عبر مركز التأهيل والتوظيف بغرفة الرياض بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية فرع الرياض حيث ستجري المقابلات الخاصة بهذه الوظائف خلال الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر الجاري. ودعت الغرفة الشباب الحاصلين على الثانوية وما فوق والراغبين في شغل 50 وظيفة بمسمى (مدير معرض – نائب مدير معرض) لإجراء المقابلات صباح الاثنين 24 ديسمبر بمقر الغرفة. مبينة أنه يشترط أن يكون المتقدم حاصل على خبرة سنتين وإجادة اللغة الانجليزية.

كما سيتم في يوم الثلاثاء 25 ديسمبر إجراء المقابلات الشخصية للشباب الحاصلين على الثانوية لشغل 12 وظيفة بمسمى (استشاري مبيعات) وستكون المقابلات بمقر غرفة الرياض العاشرة صباحا ويشرط أن يكون المتقدم حديث التخرج ولا يتجاوز عمره 28 عاما فيما سيتم في صباح الأربعاء 26 ديسمبر بمقر الغرفة إجراء المقابلات لشغل 110 وظيفة بمسمى (محاسب زبائن – حارس أمن) وهي مخصصة للحاصلين على الثانوية والمتوسطة.

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