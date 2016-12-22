تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الخميس, 23 ربيع الأول 1438 هـ, الموافق 22 ديسمبر 2016 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“العيسى”: خفض نسب القبول بـ”كليات التربية” 50%

“العيسى”: خفض نسب القبول بـ”كليات التربية” 50%

“الأحساء اليوم” – الأحساء

اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قرارات لجنة تطوير كليات التربية، التي اتخذت في الاجتماع التشاوري لمديري الجامعات وتضمنت خطوات لتصحيح أوضاع كليات التربية ورفع كفاءة البرامج والمناهج الدراسية.

وأوضح العيسى في تعميم وجهه إلى مديري الجامعات، على ضرورة التقيد بالضوابط المتضمنة تخفيض نسب القبول في كليات التربية في مرحلتي البكالوريوس أو الدبلوم التربوي في العام الدراسي المقبل 50% عن نسب العام الحالي، وألا تقل النسب الموزونة الثنائية أو الثلاثية للمرحلة الثانوية للمتقدمين لكلية التربية عن 85%.

وأضاف أنه في حال وجود السنة التحضيرية يشترط للقبول في كلية التربية الحصول على معدل 3.75 من 5 أو 2.75 من 4 كحد أدنى على أن يخضع المتقدمون للمقابلات الشخصية أو الاختبارات التحريرية واشتراط اجتيازهما، وفقا لـ”عكاظ”.

وطالب العيسى بإيقاف تحويل الطلاب والطالبات لكليات التربية إلا من انطبقت عليهم النسب الموزونة في بداية التحاقهم بالجامعة. ويطبق ذلك على طلبات التحويل الخارجي. على أن يطبق على برامج الماجستير لخريجي كليات المجتمع شروط الحصول على معدل 3.75 فأكثر.

ولفت وزير التعليم، أن هذا القرار يأتي لربط مخرجات كليات التربية باحتياجات قطاع التعليم واستشعارا لأهمية المعلم ودوره الكبير في بناء المجتمع وللحاجة الماسة للوزارة لتعميق مهنة التعليم وتطويرها.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“الربيعة”: الحاجة لأطباء أجانب تراجعت ومستشفياتنا تضاهي نظيراتها العالمية

“الربيعة”: الحاجة لأطباء أجانب تراجعت ومستشفياتنا تضاهي نظيراتها ...

بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة

بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة

إقرار ميزانية 2017 بإجمالي مصروفات 890 مليار ريال وعجز 198مليارًا

إقرار ميزانية 2017 بإجمالي مصروفات 890 مليار ريال ...

خادم الحرمين يرأس جلسة “الوزراء” لإقرار الميزانية العامة للدولة

خادم الحرمين يرأس جلسة “الوزراء” لإقرار الميزانية العامة ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*