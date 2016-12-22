القبض على 5 مواطنين قتلوا “عشرينيًا”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أوقفت شرطة منطقة الرياض، خمسة مواطنين في العقد الثالث من العمر بتهمة قتل مواطن بالقرب من إحدى الحدائق العامة في حي منفوحة.

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، أنه ورد لمركز شرطة منفوحة بلاغ أحد المقيمين عن مشاهدته لشخص متوفي داخل سيارته بالقرب من إحدى الحدائق العامة في الحي، وبانتقال الجهة المختصة لمعاينة مسرح البلاغ عثر على السيارة في وضعية التشغيل ويجلس على مقعدها الأمامي شخص متوفي تبين أنه «سعودي الجنسية في العقد الثاني من العمر» ومصاب بسحجات متفرقة من جسمه، ونظراً إلى أهمية البلاغ عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة المنطقة إلى تشكيل فريق عمل على درجة عالية من الكفاءة لكشف غموضها، ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات تم تحديد الاشتباه في خمسة أشخاص سعوديي الجنسية في العقد الثالث من العمر بعد توافر معلومات تشير لتورطهم في ارتكاب الجريمة، وبتركيز البحث عنهم تم تحديد أماكن وجودهم وضبطهم، وبسماع أقوالهم أقروا مبدئياً بصلتهم بالحادثة وتورط أحدهم في مقتل المجني عليه، وتم توقيف المتهمين في مركز الشرطة المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة لإكمال اللازم بحسب الاختصاص.