جمرك البطحاء يحبط تهريب 17 ألف زجاجة خمر في إرسالية منظفات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أحبط جمرك البطحاء محاولة لتهريب كمية من الخمور بلغ عددها 17.154 زجاجة خمر، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.

وأوضح مدير عام جمرك البطحاء عبدالرحمن المحنّا أنه قَدِمت للجمرك شاحنة خاصة بنقل البضائع، قام المراقب الجمركي بتحويل الشاحنة إلى ورشة الأمن الجمركي بعد الاشتباه بها، حيث عُثر فيها على (17،154) سبعة عشر ألف ومائة وأربعةٍ وخمسين زجاجة خمر، كانت مُخبأة ضمن إرسالية “منظفات سائلة” حيث تم وضعها داخل كراتين ووضع عِلب المنظفات عليها لغرض التمويه. مضيفاً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

يُذكر أن الجمارك السعودية تقف بكل قوة أمام مثل هذه المحاولات التي تهدف لتمرير الخمور وغيرها من الممنوعات، وأن الحضور الذهني ويقظة منسوبي الجمارك تساهم كل مرة في كشف وإحباط مثل هذه المحاولات.