بالصور.. “أفلاذ” يستقبل مدير تعليم الأحساء ويطلعه على فكرة المركز

الأحساء – عبدالمحسن القطان

استقبل المدير التنفيذي لمركز أفلاذ لتنمية الطفل بالمنطقة الشرقية الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، مساء أمس الأربعاء، مدير عام إدارة التعليم بمحافظة الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، ومدير إدارة التوجيه والإرشاد عبدالله بن علي العبدالواحد، وعددًا من أولياء أمور الرياحين.

وبدأ اللقاء بمشاركة أطفال الرياحين بالمركز بآيات من الذكر الحكيم، فكلمة ترحيبية بالضيوف، ثم كلمة المدير التنفيذي للمركز، الذي شكر الحضور على قبول الدعوة وحضورهم للمركز، متناولًا شرح العرض تعريفي يوضح فكرة المركز ولماذا العناية بمرحلة الطفولة ومدى اهتمام الله -عز وجل- بالطفل وذكره في القرآن الكريم، وكذا قصص من السنة النبوية الشريفة والسلف الصالح.

كما تطرّق “البوعلي” إلى وجود بعض المشكلات المجتمعية منها “النفسية, الصحية, البدنية” وبعض الإحصاءات والدراسات التي تستدعي ضرورة الاهتمام بهذه الفئة وسبب نشأة المركز في محافظة الأحساء مقارنة بمدن المنطقة الشرقية، وأبرز ما قدمه المركز من برامج ومشاريع وما يقدمه المركز من خدمات استشارية متنوعة للمستفيدين والشراكات المجتمعية للمركز وما يطمح فيه من شراكات أخرى، وذكر أعداد المستفيدين والمستفيدات من خدمات المركز.

وفي كلمته، شكر “بالغنيم”، البوعلي والعاملين بالمركز، معربًا عن سعادته بزيارة المركز، مبديًا إعجابه الشديد بما رآه من برامج وأنشطة تهتم بالطفل، مؤكدًا أن أمنيته أن يكون هناك مركز خاص بالطفل يكون عونًا لخدمة أبنائنا، فالأطفال هم أكبر فئة يتعرضون للأمراض النفسية بسبب كثرة المشاكل التي يواجهونها في المجتمع، وهم أيضًا أكثر فئة تحتاج إلى العناية والرعاية لعلاج مشاكلهم قبل ن تصل إلى اضطرابات نفسية تتحول إلى مرض نفسي مزمن، معبرًا في هذا الصدد عن سعادته بموافقته على إقامة شراكة بين الإدارة والمركز لتعزيز العمل المشترك والتكامل بين الإدارة والمركز.

وفي نهاية اللقاء، كرّم المدير التنفيذي للمركز الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، ومدير تعليم الأحساء أحمد بالغنيم، أطفال الرياحين الذين قدموا ملتقى الطفل الأول مؤخرًا، في رحاب جامعة الملك فيصل.