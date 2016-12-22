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الخميس, 23 ربيع الأول 1438 هـ, الموافق 22 ديسمبر 2016 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

تحذير.. تناول الطعام قبل النوم يسبب «ارتجاع المريء»

تحذير.. تناول الطعام قبل النوم يسبب «ارتجاع المريء»

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت دراسة حديثة أن تناول الطعام في وقت متأخر قبل النوم يسبب الكثير من الأمراض أهمها ارتجاع المريء.

 

واعتبرت الدراسة أن الارتجاع المَعِدي المريئي “ACID REFLUX”، يعد أحد مخاطر تناول العشاء في وقت متأخر، موضحة أنه يصيب حوالي 40% من الأمريكيين.

 

ووجدت الدراسة أن إجمالي مبيعات أدوية الارتجاع المعدي بدون وصفات طبية يتجاوز 13 مليار دولار سنويًّا.

 

وأشارت إلى أن الارتجاع الحنجري البلعومي هو أخطر أنواع الارتجاعات المعدية، وهو تدفق عكسي لمحتويات المعدة إلى القناة الهضمية التنفسية العلوية ومجرى التنفس، ويؤثر على الحلق والجيوب الأنفية والرئتين.

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