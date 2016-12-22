“بالغنيم”يزور ابتدائية مكة للمشاركة في حصة تقييمية للتعلّم النشط ويطلع على مرافقها

الأحساء – نوّاف بن علّاي الجري

زار مدير عام التعليم بمحافظة الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، صباح أمس الأربعاء، مدرسة مكة المكرمة الابتدائية بالمبرز، بصحبة المستشار التعليمي عبدالله بن عيسى الذرمان، للمشاركة في حضور حصة تقييمية للتعلّم النشط، والإطلاع على بعض مرافق ومنشآت وفصول التميّز بالمدرسة.

وفي مستهلّ الزيارة تم استقبال “بالغنيم” و”الذرمان” من قبل قائد المدرسة ماهر بن صالح السليم، ووكلاء المدرسة والمرشدين الطلابيين ورائد النشاط، بتحية ترحيبية من الفرقة الطلابية الكشفية بالمدرسة بإشراف عبدالله بن حمد الصغيّر.

وأكمل مدير التعليم، جولته بزيارة لمرافق المدرسة المختلفة، كما شارك طلاب الصف الأول خلال برنامج الحليب والتمر، وقدّم شكره للمرشد الصحي ماهر بن حسين العيسى.

كما تخللت زيارته عددا من الفصول كفصل الأبطال للمعلم علي بن حبيب الحميد، لاطلاعه على تمثيل الأدوار في الدروس المختلفة، أعقبها مباشرةً زيارته لفصل براعم النور للتعرف على أحدث التقنيات التعليمية الجاذبة بقيادة المعلم أحمد بن خليفه المجناء.

وتوجّه “بالغنيم” للهدف الرئيس من هذه الزيارة برفقة المستشار التعليمي وقائد المدرسة لحضور حصة تقييمية للتعلّم النشط في مختبر المدرسة للمعلم المتميز محمد بن عبدالعزيز الحمدان، في درس نموذجي لمادة العلوم عن علم الوراثة، وقد أثنى بالغنيم بما شاهده خلال الدرس من استراتيجيات في إيصال المعلومة كان أبرزها وأميزها استراتيجية التعلم النشط ، كما شكر في نهاية الدرس الحمدان على روعة الأداء وجودة العطاء ، وكل هذه الجهود بتظافر الجميع.

كما اطلع على غرفة مصادر التعلم والتقنيات الحديثة ومنها الشاشة الذكية ومميزاتها وغيرها بإشراف أمين المصادر فاروق بن يوسف الدعيلج، ثمَّ تفقد خدمات غرفة صعوبات التعلم ﴿عيادة النجاح﴾، ولكنها بمسمىٰ آخر لاقى إعجاب واستحسان مدير عام التعليم، شكر من خلالها عبدالملك الملحم وطلاب التربية الميدانية بجامعة الملك فيصل.

وختم المدير العام زيارته للمرشدين الطلابيين نواف بن علّاي الجري وفهد بن عبدالله الفهيد وشكرهم على جهودهم الواضحة مع أبنائهم الطلاب، ثم دوّن المدير العام للتعليم أحمد بن محمد بالغنيم في سجل الزيارات الذهبي كلمات الشكر والإعجاب والإشادة الطيبة المباركة لجميع منسوبي المدرسة، كما قدم شكره وتقديره كذلك لقيادة المدرسة على ما تبذله من جهد عظيم في بيئةٍ تعليمية جاذبة.

هذا وقد ودعت المدرسة بداية من قائدها والوكلاء والمرشدين الطلابيين ورائد النشاط “بالغنيم” بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.