الخدمة المدنية: ميزانية 2017 باكورة مستقبل اقتصادي مشرق للمملكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد وزير الخدمة المدنية، خالد بن عبدالله العرج، أن ميزانية العام الحالي تشكل باكورة الانطلاقة لتنمية طموح، التي تسعى لها المملكة ضمن رؤية 2030.

وأوضح العرج، في تصريح صحفي، الأربعاء (22 ديسمبر 2016)، أن ميزانية 2017 هي الأولى في برنامج التحول الوطني 2020 استنادا إلى تنويع مصادر الدخل والإنفاق بعد مرحلة الاعتماد الأحادي على النفط، والإصلاح المالي والاقتصادي في مرحلة تتطلب هذا الأمر، ما يشكل بداية تأسيس وتكوين صروح المستقبل الاقتصادي والتنموي لشعب المملكة وأجياله القادمة.

وأضاف: “ونحن نعيش مرحلة تغيير وتطوير تاريخي ونشاهد تفاصيل وأرقام هذه الميزانية المباركة، نستدرك تصميم قيادتنا الرشيدة على رسم الخطط والاستراتيجيات التي تؤكد عدة مؤشرات ومفاهيم، في مقدمتها الحرص على مستقبل المواطن السعودي تنمويًا وعلى رفاهيته وتوفير سبل العيش الكريم له، وهذا ما يتضح من حجم الإنفاق الحكومي على مقومات توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين وتدعيم آفاق الرخاء والأمان الاقتصادي المستقبلي لهم، عبر برامج نوعية ومتخصصة كحساب المواطن الموحد، وما سيظهر لنا مستقبلًا- بإذن الله تعالى- سيكون داعمًا أساسيًا في الاستغلال الأمثل لموارد هذه البلاد المباركة”.

وأكد وزير الخدمة المدنية أن الميزانية، التي تتسم بالطموح والذكاء في خططها واستراتيجياتها، تؤكد تصميم صانع القرار السعودي على خلق نسق اقتصادي ينحو صوب تكوين وخلق اقتصاد وطني صلب البنية ومتماسك المكونات له القدرة على مواجهة الأزمات، والاستمرارية والنجاح، ليس على مستوى الصعيد الحالي، بل على مستوى قادم الأيام وما تحمله من تغيرات ومفاجآت اقتصادية عالمية في عالم أصبح يكتظ بالصراع الاقتصادي بين مكوناته الدولية والتي أضحت متداخلة التأثير والاندماج.