الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية على 5 مناطق

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية على مناطق: تبوك، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

كما توقعت استمرار فرصة تكون السحب الرعدية على مرتفعات: عسير، وجازان، والباحة، ومكة مكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها، وأن تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على الأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.