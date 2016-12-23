تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هـ, الموافق 23 ديسمبر 2016 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية على 5 مناطق

الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية على 5 مناطق

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية على مناطق: تبوك، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

 

كما توقعت استمرار فرصة تكون السحب الرعدية على مرتفعات: عسير، وجازان، والباحة، ومكة مكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها، وأن تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على الأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“حالة وفاة” تجبر طائرة سعودية على الهبوط اضطراريًّا

“حالة وفاة” تجبر طائرة سعودية على الهبوط اضطراريًّا

خلال 3 أشهر.. رفع أسعار مشروبات الطاقة 100%

خلال 3 أشهر.. رفع أسعار مشروبات الطاقة 100%

الخدمة المدنية: ميزانية 2017 باكورة مستقبل اقتصادي مشرق للمملكة

الخدمة المدنية: ميزانية 2017 باكورة مستقبل اقتصادي مشرق ...

القصبي: ركزنا على تطوير الأنظمة واللوائح وتعزيز التنافسية

القصبي: ركزنا على تطوير الأنظمة واللوائح وتعزيز التنافسية

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*