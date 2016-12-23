كلية الشريعة بالأحساء تشارك في ورشة “طرق قياس مخرجات التعلم”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

شاركت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء، خلال الفترة من (22-23) ربيع الأول الجاري، في ورشة عمل “طرق قياس مخرجات التعلم” التي أقامتها عمادة التقويم والجودة، بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم التابعة للتعليم العالي، وقدّمها للرجال المدرب الدكتور ناصر سرحان، وللنساء والدكتورة حنان العليان.

وقد تناول المدربان، مفهوم التعلم القائم على المخرجات كبديل عن التعليم القائم على الأهداف، ويقصد به التعليم القائم على مجموع ما حصله الطالب من المعارف في تخصصه الدقيق، ومهارات التحليل والتفكيك والتركيب والفكر الناقد، ومهارات التواصل مع الآخرين وتحمل المسؤولية، ومهارات التعامل مع التقنيات والأرقام، ومهارات نفس – حركية.

وناقشت الورشة إستراتيجيات التدريس المطلوبة لتحقيق هذه المخرجات، ثم طرق قياسها من خلال: (الاختبارات، الحوار والمناقشة، استطلاعات رأي الطلاب الخريجين، أرباب العمل، الإحصائيات، متابعة الخريجين في وظائفهم في القطاع العام والخاص)، إلى جانب التأكيد على أن مخرجات التعلم لا بد أن تكون في ضوء رسالة الجامعة ورؤيتها وأهدافها، وأنها تركز على ما هو متوقع من الخريج (معرفته، واستيعابه، والقدرة على أدائه).

وأوضح المتدربان أنه تأسيسًا على ذلك، يمكن القول إن التركيز على مخرجات التعلم يربط الخريج بسوق العمل بحيث لا تكون البرامج الأكاديمية بمنأى وبمعزل عن حاجات ومتطلبات سوق العمل؛ ولذلك يركز التعلم القائم على المخرجات أن يكون لدى القسم العلمي مستشار خارجي في سوق العمل، وخريج قديم؛ حتى تكون الصورة واضحة عن الاتجاهات الجديدة لسوق العمل.

وفي ختام الورشة، قام عميد التقويم والجودة الدكتور سليمان الجبير، بتوزيع شهادات الورشة، ومن ثم التقطت صورة تذكارية للمشاركين.