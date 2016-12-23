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الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هـ, الموافق 23 ديسمبر 2016 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“العمل” تلزم شركة “بن لادن” بصرف الرواتب المتأخرة للمئات من عمالها

“العمل” تلزم شركة “بن لادن” بصرف الرواتب المتأخرة للمئات من عمالها

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل إن الوزارة ألزمت شركة بن لادن بصرف الرواتب المتأخرة لنحو 400 عامل كانوا قد تجمهروا أمام مقر سكنهم بمكة المكرمة احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم لعدة أشهر.

 

وأبان أبا الخيل أن الشركة تعهدت للوزارة بصرف الرواتب المتأخرة لهؤلاء العمال، مبيناً وفقاً لصحيفة “الوطن” أنه تم التشديد على الشركة بضرورة تنفيذ ذلك، مشيراً إلى متابعة الوزارة للأمر مع الجهات الأخرى المختصة.

 

وكانت الأجهزة الأمنية فضت يوم الاثنين الماضي تجمعاً للمئات من عمال الشركة أمام مقر سكنهم بمكة المكرمة، بعدما تسببوا في عرقلة حركة المرور بالطريق الدائري الرابع.

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