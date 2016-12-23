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الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هـ, الموافق 23 ديسمبر 2016 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“جاليات الأحساء” يحتفل بحصوله على الأيزو ويكرّم فريق الجودة

“جاليات الأحساء” يحتفل بحصوله على الأيزو ويكرّم فريق الجودة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أقام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء، يوم الأربعاء الماضي، حفلًا بمناسبة حصوله على شهادة الأيزو 9001 إصدار 2015م، في قاعة الاحتفالات بالمكتب، بحضور أعضاء مجلس إدارة المكتب ومنسوبيه.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبها إلقاء مدير إدارة التخطيط والتطوير محب عامر كلمة تناولت المراحل الإستراتيجية التي اتبعتها الإدارة للتميز في العمل المؤسسي وصولًا إلى هذه الشهادة.

بدوره وجه مدير عام المكتب المهندس عبدالرحمن بن سليمان الجغيمان، الشكر للداعمين لخدمة الدعوة إلى الله تعالى ولكل الموظفين على جهودهم المثمرة، وبالأخص فريق “الجودة” بالمكتب, مؤكدًا أن “الآيزو” ليست مجرد شهادة بل هي ثقافة الجِد والمثابرة نحو التميز والإحسان في العمل.

وفي السياق، كرّمت إدارة المكتب بهذه المناسبة، أعضاء فريق “الجودة” الذين كان لهم دورًا كبيرًا في هذا الإنجاز, سائلين المولى -عز وجل- أن يعين المكتب ومنسوبيه على خدمة هذا الدين والوطن بما يرضي الله تعالى.

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