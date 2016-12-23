بالصور.. رواد كشافة الأحساء يشاركون في الأسبوع الثقافي للشباب بقصر إبراهيم

الأحساء – “الأحساء اليوم”

شارك رواد كشافة الأحساء، مساء أول أمس الأربعاء، أبناءهم شباب الأحساء في فعاليات الأسبوع الثقافي الشبابي، والذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة (إدارة الهيئات الشبابية – النشاط الثقافي)، بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للرياضة في الأحساء في قصر إبراهيم الأثري بحي الكوت بالهفوف.

وضم الوفد المشارك كلًا من مفوض مفوضية رواد كشافة الأحساء الرائد الكشفي عبدالعزيز بن إبراهيم الخميس، والعديد من الرواد وهم: خالد الهتلان، وخالد بوطيبان، وسعد المسلم، ومبارك الحرير، وصلاح الجيبان، وإبراهيم العريفان، وعبدالله العفاري، وصالح الظفر، وعبدالرحمن الشهيب، وشارع الدوسري، وخالد المطر، وعادل الشامي.

وفي السياق، عبّر العديد من الشباب المشاركين والزائرين لفعاليات الأسبوع الثقافي الشبابي، عن سعادتهم وسرورهم بزيارة رواد الكشافة في الأحساء لهم ومشاركتهم في هذه الفعاليات، معتبرين أن هذه الزيارة تعد حافزًا كبيرًا لهم لمواصلة مشاركاتهم في مثل هذه الفعاليات الثقافية والعلمية التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة.

ولفت رواد كشافة الأحساء المشاركون في هذه الزيارة، إلى أن زيارتهم ومشاركتهم لأبنائهم الشباب في هذه الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة في الأحساء تأتي من ضمن خطة المفوضية لهذا العام، وتأكيدًا للشراكة والتعاون بين مفوضية رواد كشافة الأحساء ومكتب الهيئة العامة للرياضة؛ لتفعيل الأنشطة والبرامج المجتمعية.

وأكدوا أن: “فعاليات الأسبوع الثقافي الشبابي والذي يقام في قصر إبراهيم الأثري بحي الكوت بالهفوف، فعاليات مميزة ومبتكرة يقدمها الشباب للشباب وللمجتمع بأسلوب إبداعي وطريقة عرض جميلة، ومما ساهم في تميز فعاليات هذا الأسبوع الثقافية هو تعاون جميع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالشباب في تنفيذ فعالياته؛ فشكرًا لكم يا شباب الأحساء على هذا التعاون والتميز”.