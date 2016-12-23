بلدي الأحساء يقف ميدانيًا على تقاطع طريقي (الملك فهد – عين النجم)

الأحساء – “الأحساء اليوم”

ضمن جولاته الميدانية على المشاريع الجاري تنفيذها في واحة الأحساء من أنفاق وجسور وخدمات حيوية في مختلف المواقع، وقف المجلس البلدي بالأحساء برئاسة أحمد الجعفري، يوم أمس الخميس، على مشروع “تقاطع طريق الملك فهد مع طريق عين النجم”، مع اقتراب الانتهاء منه وقرب افتتاحه.

وكان برفقة رئيس المجلس البلدي، أعضاء من اللجنة الفنية، ومن جانب أمانة الأحساء كل من مدير مكتب إدارة المشاريع المهندس هشام العوفي، والمشرف على المشروع، إضافة إلى المهندس الاستشاري، حيث قاموا بإطلاع أعضاء المجلس البلدي على أهم خطوات تنفيذ المشروع في مراحله الماضية واللمسات الأخيرة التي يقومون بها حاليًا.

واستمع أعضاء المجلس البلدي، كذلك إلى شرح مفصل حول الخطوات الأخيرة من المشروع، وكيفية الحركة الانسيابية التي سيتمتع بها سالكو هذا الطريق، إضافة إلى سهولة مداخله ومخارجه، إلى جانب الاطلاع إلى الخرائط والهيكل للمشروع بالكامل، وكذا الوقوف ميدانيًا على أرض المشروع وجنباته.

وبدوره، أشاد رئيس المجلس البلدي أحمد الجعفري، بالجهود التي تقوم بها الأمانة في إدارة هذا المشروع والانتهاء منه في وقت مميز؛ رغم كبر حجمه وتفرعاته وكونه يتكون من طابقين وعدة مسارات، مؤكدًا حرصه على وضع اللوحات الإرشادات والمرورية كون المشروع جديدًا وسيفتح قريبًا.