“الجعفري” يشيد بحملة النظافة في جبل الشعبة وبالحس الوطني للمشاركين

الأحساء – فواز بن يوسف الموسى

أعرب رئيس المجلس البلدي أحمد بن إبراهيم الجعفري، عقب نهاية حملة النظافة التي أقيمت على جبل الشعبة التاريخي، اليوم الجمعة، بعنوان “النظافة العامة ثقافتنا ومسؤوليتنا” بالتعاون مع جهات عدة، أعرب عن شكره الجزيل على “كل ما يُقدم لواحة الأحساء، والحس الوطني للمواطنين في هذه البقعة المباركة من وطننا العزيز”.

وقال “الجعفري” إن “مشاركة جميع الأعمار في هذه الحملة من الجنسين تطوعيًا سيساعدنا كثيرًا على القيام بمثل هذه الحملات التطوعية التي تلامس هموم المواطنين وتعطي طابعًا إنسانيا في تطبيق تعاليم الإسلام، وأضاف: “كما أخص بالشكر أمانة الأحساء على تعاونها بكل طاقاتها لتوفير كل الاحتياجات لنجاح الحملة ممثلة في إدارة النظافة، والشكر موصول لصاحبة المبادرة زينب العاب، وعلي بوخمسين وكل اللجان التطوعية الأهلية التي شاركت في التنظيم والفرق التي ساهمت ميدانيًا في إنجاح الحملة.

وأردف: “ولا يفوتني أن أشكر الأهالي الذي تفاعلوا مع الحملة واصطحبوا أبنائهم؛ ليقدموا رسالة رائعة في الحفاظ على نظافة الأحساء، وختامًا أشكر زملائي أعضاء المجلس البلدي الذي شاركوا في الحملة ومنهم معصومة العبد رب الرضا، بمتابعتها الحثيثة لهذه الحملة المباركة”.