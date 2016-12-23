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السبت, 25 ربيع الأول 1438 هـ, الموافق 24 ديسمبر 2016 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

طلاب متوسطة الأشعري لتحفيظ القرآن يشاركون في معرض “الجامعة والمجتمع”

طلاب متوسطة الأشعري لتحفيظ القرآن يشاركون في معرض “الجامعة والمجتمع”

الأحساء – فواز بن يوسف الموسى

قام مجموعة من طلاب الصف الثالث المتوسط بمدرسة أبي موسى الأشعري المتوسطة لتحفيظ القرآن بقرية الشعبة، مؤخرًا، بزيارة إلى المعرض السنوي السابع الذي أقامته جامعة الملك فيصل بالأحساء تحت عنوان “الجامعة والمجتمع.. معًا نرسم مستقبل أجيالنا”، وذلك للتعريف بكلياتها وعماداتها المساندة ومشروعاتها المتعددة.

وأكد القائمون على الزيارة أنها تأتي في إطار ما تسعي إليه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء ممثلةً في إدارة التوجيه والإرشاد في توعية أبناء الوطن من الطلاب والطالبات بمسارات مستقبلهم التعليمي والمهني، وتأكيدًا للتعاون المثمر بين جامعة الملك فيصل والإدارة العامة للتعليم.

يشار إلى أن الزيارة كانت تحت إشراف وكيل شؤون الطلاب ممدوح الرويشد، والمرشد الطلابي سامي الحميد، ورائد النشاط عدنان بن هندي، وتنسيق إعلامي للمنسق الإعلامي بالمدرسة فواز الموسى.

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