“ليس إلا” تعيد “الغوينم” للإخراج المسرحي بفنون الأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

يعود المخرج المسرحي القدير علي الغوينم، للإخراج المسرحي بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء وذلك بعرض مسرحية “ليس إلا”، يوم الثلاثاء المقبل، على مسرح المريخي بفنون الأحساء.

والمسرحية من إنتاج فرقة مسرح الشباب التابعة لمكتب الهيئة العامة للرياضة بالأحساء وبالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالأحساء.

وبدوره، أفاد “الغوينم” بأن الاستعدادات للعمل بدأت منذ شهرين، مشيرًا إلى أن آخر عمل أخرجه لمسرح الجمعية مسرحية “رسائل الشرقي وأيامه” عام ١٤٢٨، مبينًا أن العمل الإداري في الجمعية سرقه سنين طويلة عن عشقه الإخراجي للأعمال المسرحية، ومن خلال مسرحية “ليس إلا” يقدم مجموعة من الوجوه التمثيلية الشابة، إضافة إلى شباب الخبرة.

وأضاف الغوينم” الذي وجّه شكره وتقديره إلى مكتب هيئة الرياضة بالأحساء على دعم العمل والتعاون المستمر مع الجمعية منذ أكثر من ثلاثين عامًا، بأنه أعد المسرحية عن نص مسرحية “كشته” للكاتب والفنان الإماراتي عبدالله صالح، وتحكي عن مجموعة من الأشخاص تجمعهم الظروف للعيش تحت الأرض وبعيدًا عن المدينة، ومع تطور أحداث العمل التي تكشف عن المزيد من المفاجآت.

ودعا “الغوينم” كل المهتمين لحضور العرض على مسرح المريخي بفنون الأحساء، وذلك استعدادًا أيضًا لعرض العمل ضمن عروض مهرجان الفرق المسرحية لرعاية الشباب في دورتها الرابعة بالرياض والذي ينطلق منتصف الأسبوع المقبل.

يذكر أن مسرحية “ليس إلا” من تمثيل مجموعة من شباب الأحساء المسرحي وهم: “شهاب الشهاب – عبدالله الفهيد – حسن الحرز – خالد الهويدي – عبدالله الشمري – عبدالاله المذن – عبدالرحمن العلي”، وإضاءة عبدالله الغوينم، وتسجيل موسيقي ومؤثرات صوتية محمد الحمد، أشعار وإدارة مسرحية سلطان النوه، وديكور وتقنيات فنية محمد الشافعي، وألحان عمر الخميس، وإشراف إداري، نوح الجمعان، وإشراف عام يوسف الخميس، وسينوغرافيا وإخراج علي الغوينم.