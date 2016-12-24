“هيئة النقل”: خروج نهائي للمقيمين المخالفين بنقل الركاب عبر سياراتهم الخاصة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت هيئة النقل العام، عدم التزام شركات تطبيقات توجيه المركبات، بشرط توجيه طلبات عملائها إلى المواطنين سائقي السيارات الخاصة فقط، دون الأجانب.

وبحسب بيان، فقد حُررت المخالفات المرصودة حسب النظام البالغة خمسة آلاف ريال على السائقين الوافدين لممارستهم العمل دون ترخيص، وكذلك تسجيل مخالفات على منشآت التوجيه لمخالفتها الأنظمة.

وحذرت الهيئةُ المقيمين من مخالفتها ونقل الركاب بمركباتهم الخاصة، وأن الأمر لن يقتصر على الغرامة المالية فحسب بل سيتجاوزها إلى عقوبات أخرى تصل إلى إيقاف الخدمات والخروج النهائي بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية.