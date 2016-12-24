قرية فرنسية تفتتح أول طريق عام بالطاقة الشمسية فى العالم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

مع زيادة حاجة العالم للطاقة الشمسية النظيفة، أنشأت قرية Tourouvre-au-Perche فى نورماندى، فرنسا، أول طريق يعمل بالكامل بالألواح الشمسية، ويمتد لمسافة 1 كيلومتر (0.66 ميل) الطريق، وتم تغطيته مع 2800 متر مربع من ألواح توليد الكهرباء المغطاة، وتم افتتاحه رسميا أمس الخميس من قبل وزير البيئة “سيغولين رويال”.

ووفقا لما جاء على موقع “ماشابل” الأمريكى فتم تغطية الألواح مع مادة واقية التى تتكون من صفائح رقيقة من السيليكون للمساعدة فى تحمل 2000 من سائقى السيارات الذين يستخدمون الطريق، مع ضمان وجود قبضة جيدة بين الإطارات والطريق.

ويرى المسئولون أن التكنولوجيا، الحديثة يمكن أن توفر ما يكفى من الطاقة لإنارة الشوارع بالكهرباء فى البلدة التى يبلغ عدد سكانها 3400 فرد، وفقا لصحيفة الجارديان.