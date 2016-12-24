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السبت, 25 ربيع الأول 1438 هـ, الموافق 24 ديسمبر 2016 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

دراسة: لا علاقة لتناول اللحوم الحمراء بالأزمات القلبية

دراسة: لا علاقة لتناول اللحوم الحمراء بالأزمات القلبية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حصل العلماء مؤخرا على بيانات تتعارض مع توصيات بعض الخبراء باتباع نظام غذائي صحي يحد من استهلاك اللحوم الحمراء. هذا وقد أشار الأطباء سابقا إلى أن هذه المنتجات الحيوانية تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بحسب “روسيا اليوم”.

وحلل العلماء نتائج 24 دراسة سريرية بحثت العلاقة بين الكمية المستهلكة من اللحوم الحمراء وطريقة عمل أجهزة الجسم بعد تناول اللحوم التي تعتبر عوامل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (مثل ضغط الدم وتركيز الكوليسترول والدهون الثلاثية). وأظهرت التحاليل أنه في حال تناول 100 غرام من لحم الضأن ولحم البقر 3 مرات في الأسبوع فلن يتسبب اللحم الأحمر في أي ضرر للقلب والأوعية الدموية حيث أن هذا المستوى من استهلاك اللحوم الحمراء لا يؤدي إلى زيادة ضغط الدم ومستويات الكولسترول.

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