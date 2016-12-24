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السبت, 25 ربيع الأول 1438 هـ, الموافق 24 ديسمبر 2016 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“فرنسا” يحسم المباراة النهائية ويفوز بالدورة الداخلية لفريق شعلة محاسن

“فرنسا” يحسم المباراة النهائية ويفوز بالدورة الداخلية لفريق شعلة محاسن

الأحساء – فواز بن يوسف الموسى

حقّق فريق فرنسا، يوم أمس الجمعة، الفوز على فريق ألمانيا بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك في ختام الدورة الداخلية التي نظّمتها إدارة فريق شعلة محاسن على ملعب الفريق.

وجاءت الأهداف عن طريق محمد السبيعي، وعبدالعزيز العنزي، والكابتن أحمد بودوخي، وحصل على لقب الهداف الكابتن محمد السبيعي بالقرعة مع الكابتن شايع الدوسري، وأفضل حارس زياد العبدالرزاق، وأفضل لاعب عبدالعزيز العنزي.

وفي ختام الدورة، شكر رئيس إدارة الفريق ماجد العصيل، الداعمين والحضور وعلى رأسهم لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد الكابتن عبدالعزيز العباد، ولاعب الفتح السابق هاني الدبيني، وبعض الرياضيين.

 

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