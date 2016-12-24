للرجال فقط.. وظائف شاغرة بـ”الصندوق السعودي للتنمية”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلن الصندوق السعودي للتنمية عن توفر العديد من الوظائف الشاغرة لديه من المرتبة الخامسة وحتى العاشرة، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية التي سيطلقها، حسب الشروط الواردة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ودليل تصنيف الوظائف.

وحدد الصندوق، موعد قبول الطلبات في الفترة من 17/4/1438هـ الموافق 15/01/2017م، وحتى 21/04/1438هـ الموافق 19/01/2017م.

واشترط الصندوق على المتقدمين للوظائف توفر المؤهلات العلمية المطلوبة، وأن يكون من مواطني المملكة (رجال)، فضلاً عن الخبرات العملية، إضافة إلى تعبئة طلب التوظيف الخاص بالوظيفة المناسبة خلال فترة التقديم المحددة.

وأشار إلى أن احتساب الخبرات المكتسبة لغير الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية كل (4) سنوات مرتبة بعد المؤهل، في حدود (12) سنة من الخبرات المناسبة.

وأوضح: أن المستندات التي يجب إرفاقها كنسخة إلكترونية تشمل: نسخة من الهوية الوطنية، والمؤهل العلمي المطلوب، ومعادلة للشهادة إذا كانت صادرة من خارج المملكة، ونسخة من الخبرات العملية، في حال كونها من متطلبات الوظيفة المتقدم عليها، مع إرفاق شهادة خبرة أو بيان خدمات إذا كانت الخبرة من القطاع الحكومي.

واشترط الصندوق إرفاق (برنت) من التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى شهادة خبرة تبين طبيعة عمل الوظيفة، حال كانت الخبرة من القطاع الخاص.