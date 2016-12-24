تسجيل الدخول
مستخدم جديد
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هـ, الموافق 24 ديسمبر 2016 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“العدل”: إيقاف الخدمات الحكومية للممتنعين عن الحضور لا يشمل الحسابات البنكية

“العدل”: إيقاف الخدمات الحكومية للممتنعين عن الحضور لا يشمل الحسابات البنكية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت وزارة العدل أن الحسابات البنكية لا علاقة لها بدائرة الخدمات الحكومية التي يتم إيقافها في حال صدر حكم بذلك على الممتنعين عن حضور الجلسات.

وأوضحت الوزارة وفقا لصحيفة “مكة” أن قرار “العدل” بعدم إيقاف الحسابات البنكية، جاء بعدما بعثت المحكمة العامة بالرياض كتابا عن مدى شمول الفقرة (57/4) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية للحسابات البنكية الخاصة بالممتنع عن الحضور.

من جانبه، أكد المستشار القانوني المحامي علي الغامدي أنه ليس من صلاحيات القاضي بالقضاء العام (قاضي التنفيذ) إيقاف الحسابات البنكية، وإنما فقط الخدمات الحكومية للممتنعين عن الحضور.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

الحقيل”: ميزانية2017 تتضمن تقديم منتجات إسكانية للمواطنين في جميع المناطق

الحقيل”: ميزانية2017 تتضمن تقديم منتجات إسكانية للمواطنين في ...

ضبط وإتلاف 87 طن من الروبيان والأسماك المنتهية الصلاحية في الدمام

ضبط وإتلاف 87 طن من الروبيان والأسماك المنتهية ...

6فرص للطلاب المخالفين لتعويض درجاتهم المفقوده.. أبرزها الصلاة بالصف الأول

6فرص للطلاب المخالفين لتعويض درجاتهم المفقوده.. أبرزها الصلاة ...

العيادات السعودية تواصل صرف الوصفات الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري

العيادات السعودية تواصل صرف الوصفات الطبية للاجئين السوريين ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*