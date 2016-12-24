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الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هـ, الموافق 27 ديسمبر 2016 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الداخلية: استشهاد جندي بعد تعرض مركز حدودي لإطلاق نار من عناصر حوثية

الداخلية: استشهاد جندي بعد تعرض مركز حدودي لإطلاق نار من عناصر حوثية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة لإطلاق نار عبر الحدود من عناصر حوثية داخل الأراضي اليمنية حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بالرد على مصدر النيران بالمثل والسيطرة على الموقف.

وقد نتج عن تبادل إطلاق النيران إصابة الجندي سلطان بن عايد فرحان الشراري، واستشهاده قبل وصوله إلى المستشفى، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.وفقا لـ”واس”

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١ تعليق

  1. أسأل الله العلي العظيم ان يتقبله من شهداء والله يرحم جميع الشهداء ويجعلهم في أعلى منازل الجنة

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