تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هـ, الموافق 27 ديسمبر 2016 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مصادر: تحصيل الرسوم الجديدة على “المرافقين” مع تجديد “الإقامة”

مصادر: تحصيل الرسوم الجديدة على “المرافقين” مع تجديد “الإقامة”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

رحجت مصادر في “الجوازات” ربط تحصيل الرسوم الجديدة على “المرافقين”، التي سيبدأ تطبيقها في الأول من يوليو من العام المقبل، بتجديد “هوية المقيم”.

وقالت المصادر وفقاً لصحيفة “عكاظ” إن إدارة الجوازات تنتظر حالياً وصول التعليمات الخاصة بآلية تحصيل الرسوم.

وكانت وثيقة “التوازن المالي” التي صدرت من وزارة المالية تضمنت فرض رسوم شهرية على المرافقين للعمالة الوافدة، فيما أوضح وزير المالية محمد الجدعان أنها ستكون بحدود 100 ريال عن كل مرافق في بداية التطبيق، مؤكداً أن هذه الرسوم لا تشمل العمالة المنزلية.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

أمن المملكة يتعقب 192 باكستانيًّا من “مافيا التسول”

أمن المملكة يتعقب 192 باكستانيًّا من “مافيا التسول”

وكيل وزارة التعليم للمباني يتفقد سير العمل بالمشاريع التعليمية بالأحساء

وكيل وزارة التعليم للمباني يتفقد سير العمل بالمشاريع ...

أوراق ضابط الاستخبارات “المزيف” أمام “الجزائية”

أوراق ضابط الاستخبارات “المزيف” أمام “الجزائية”

ملحقيات المملكة تُطالب المبتعثين بتسوية التزاماتهم المالية

ملحقيات المملكة تُطالب المبتعثين بتسوية التزاماتهم المالية

١ تعليق

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    رجاء التوضيح من هم المرافقون الذين يشملهم القرار وهل هناك فرق بين التابع والمرافق

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*