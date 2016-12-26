بلدي الأحساء يقف ميدانيًا على عوائق إنجاز “مسار سكة الحديد”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أجرى المجلس البلدي بالأحساء، برئاسة أحمد بن إبراهيم الجعفري، يوم أمس الأحد، جولة ميدانية للوقوف على آخر أعمال الشركة المنفذة لمسار سكة الحديد، ومناقشة أمور عدة متعلقة بالمشروع الذي أنجز منه (80%)؛ أبرزها العوائق التي تقف أمام إكمال المشروع والذي يبلغ طول المسار الجديد له نحو (53 كلم) حتى المحطة الرئيسية.

وضم وفد المجلس عددًا من أعضاء المجلس من اللجنة الفنية وهم عبدالجليل النصير، وعبدالعزيز المخايطة، وشاكر العليو، وأمين عام المجلس أحمد الهاشم، إضافة إلى مدير المشروع من قبل سكة الحديد المهندس عبداللطيف آل سيف، ومدير مشروع الشركة المنفذة هاني حدادين.

وفي السياق، أكد “الجعفري”، أن المجلس البلدي سيقف بجانب جميع الجهات العاملة لإنهاء المشروع الذي يعتبر مؤرقًا للجميع، وقال: “إن الانتهاء منه سيفك أزمات عدة أهمها الحركة المرورية، وكذلك عمل الجهات الحكومية وموظفي الدولة، حيث إن مرور القطار في وسط واحة الأحساء شكَّل أزمة حقيقية”.

وأضاف بأنه “بعد اطلاعنا على تنفيذ المشروع ميدانيا تفاءلنا كثيرًا بقرب انتهائه، بعد الانتهاء من وضع الحلول لبعض العوائق التي صاحبت تنفيذه وأهمها عمل حماية للأنابيب الخاصة بأعمال شركة أرامكو السعودية، إضافة إلى نقل بعض تمديدات وأعمدة الضغط العالي الخاصة بشركة الكهرباء السعودية”.

وشدّد “الجعفري” على أن هذا المشروع دخل تحت اهتمامات وجدول أعمال المجلس البلدي بتشكيل لجنة بالمتابعة والتنسيق مع كل الجهات التي ستساند وتسهل إكمال مشروع نقل مسار سكة الحديد.