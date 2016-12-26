عبدالرحمن العجلان يحصل على الدكتوراه من جامعة أم درمان الإسلامية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

حصل عبدالرحمن بن أحمد العجلان المتحدث الرسمي لهيئة مكافحة الفساد، مؤخرًا، على درجة الدكتوراه في تخصص في الإدارة العامة من جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان بتقدير ممتاز، بعد مناقشة علمية استمرت ثلاث ساعات تقريبًا، وكان عنوان الاطروحة “الإصلاح الإداري في المملكة العربية السعودية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – دراسة حالة”.

واستعرضت الرسالة جهود الإصلاح الإداري في المملكة، ومراحل بناء مؤسسات الدولة منذ عهد الملك المؤسس حتى إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في عهد الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ بهدف مكافحة الفساد المالي والإداري، وتعزيز كفاءة الأداء الإداري لمؤسسات الدولة وأجهزتها ورفع مستوى الإنتاجية.

ومن جانبها، تبارك صحيفة “الأحساء اليوم”، لـ”العجلان”، حصوله على هذه الدرجة العلمية الرفيعة، متمنيةً له مزيد من النجاح والتوفيق في حياته العلمية والعملية.