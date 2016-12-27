الأمير بدر بن محمد يدشّن 25 مشروعًا تعليميًا جديدًا بالأحساء

الأحساء – خالد الذكرالله – علي الجميعة

دشّن صاحب سمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، صباح اليوم الثلاثاء، المشاريع التعليمية الجديدة العام 1437- 1438، وهي (25) مشروعًا تعليميًا بمحافظة الأحساء, وذلك في حفل أقامته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء ممثلة في إدارة شئون المباني، بمقر مدرسة الملك سلمان بن عبدالعزيز المتوسطة (بنين).

وكان في استقبال سموه لدى وصوله في مقر مبنى مدرسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المتوسطة (بنين) المدير العام أحمد بن محمد بالغنيم، ووكيل الوزارة للمباني المهندس يونس البراك, والمنسق العام للشؤون الهندسية الدكتور حامد البرغش, ومدير عام التجهيزات المدرسية المهندس أحمد الدندني, ومدير عام الدراسات والتصاميم المهندس إياد نظمي, ومدير عام مراقبة الجودة المهندس بحير البحيري, ومساعد عام التشغيل, والصيانة المهندس حسن الفيفي, ومدير إدارة المتابعة والدعم الفني محمد فطاني, ومدير مكتب وكيل الوزارة للمباني محمد البقمي, ومساعد المدير العام للخدمات المساندة عماد الجعفري, ومساعد المدير العام للشؤون التعليمية حمد العيسى, ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية يوسف الملحم, ومدير شئون المباني المهندس محمد الشمري، ومدير إدارة الإشراف والتنفيذ أحمد الصالح, ومدير التشغيل والصيانة المهندس محمد العلي, ومديرو العموم ومديرو الدوائر الحكومية والقيادات التعليمية، وعدد من القيادات التربوية بالمحافظة وأعيان الأحساء.

وفي مستهل الحفل، الذي قدّم افتتاحيته عبدالله بن منصور المنصور، وبدأ بالسلام الملكي، وتلاوة آيات من القرآن الكريم رتلها الطالب عمر بن ناصر الدوغان، رحّب مدير تعليم الأحساء، بمحافظ الأحساء مقدرًا تشريفه للأسرة التعليمية، مؤكدًا حظوة التعليم في المملكة بالعناية والاهتمام، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان هدفا أساسيا للوصول إلى الريادة في الأصعدة كافة.

وأكد “بالغنيم”، في كلمته، سعي وزارة التعليم إلى توفير المدرسية الجاذبة وتوفير أرقى التصاميم والمقاييس في مبانيها المدرسية بما يتلاءم مع حاجات أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، لافتًا إلى أن إعادة تصميم المباني المدرسية جاء في اهتمام وزارة التعليم لتكون أكثر استيعابًا ومواكبة للتطورات الحديثة، منوهًا بأن محافظة الأحساء حظيت بعدد من المشاريع المدرسية الجديدة لتنتظم في منظومة ريادية تدعم تهيئة السبل للطلاب والطالبات لتلقي المعرفة في بيئات جيدة وماتعة.

إلى هنا، أخذ سمو الأمير جولته في فصول وأركان المدرسة، كما تضمن الحفل كلمة لقائد المدرسة سعد بن يوسف بو شقراء، فعرض مرئي، ثم قصيدة ألقاها عادل بن خالد الخوفي، إلى جانب استعرض فيلم وثائقي مرئي عن المشاريع التعليمية الجديدة بمحافظة الأحساء وشاهد سموه والحضور، ليختتم بتكريم سموه مديري المشاريع والمشاركين في تنظيم الحفل واللجان.