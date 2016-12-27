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الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هـ, الموافق 2 يناير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مساء السبت المقبل..

تنمية المبرز تنظّم أمسية حوارية حول “الجرائم المعلوماتية” بغرفة الأحساء

تنمية المبرز تنظّم أمسية حوارية حول “الجرائم المعلوماتية” بغرفة الأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تنظّم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمبرز، بالتعاون مع غرفة الأحساء، يوم السبت المقبل، الأمسية الحوارية “الجرائم المعلوماتية إلى أين؟”، والتي تهدف إلى التعريف بخطورة الجرائم المعلوماتية على المجتمع بشكل عام والنشء بشكل خاص، وذلك عند الساعة (5:30) مساءً في قاعة الشيخ ناصر الزرعه بغرفة الأحساء.

وتتضمن الأمسية، التي تبدأ بعد صلاة المغرب مباشرة، محاضرة بعنوان “خطورة الجرائم المعلوماتية” لرئيس قسم القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة الملك فيصل الدكتور صالح بن إبراهيم الحصين، وكذلك محاضرة “نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية” لعضو هيئة التدريس بالكلية محمد بن عبدالله الملحم، وأخيرًا محاضرة “واقع الجرائم المعلوماتية لدى الشباب”، ويلقيها نائب رئيس مجلس شباب المنطقة الشرقية عبدالعزيز بن بدر الجوهر.

 

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