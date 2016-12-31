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الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هـ, الموافق 2 يناير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

زيارات تفتيشية مفاجئة للمدارس لرصد الاحتفالات برأس السنة

زيارات تفتيشية مفاجئة للمدارس لرصد الاحتفالات برأس السنة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي بمجلس الغرف زياد الرحمة، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمات بمنع المدارس العالمية من الاحتفال برأس السنة الميلادية، كما كثفت الوزارة جولاتها الميدانية لرصد مظاهر هذا الاحتفال.

وبينت الوزارة في تعميماتها، وفقاً لـ”الوطن”، أن وضع لافتات على جدران المدرارس أو داخل الفصول للتهنئة بالسنة الميلادية الجديدة أو وضع “طاقية سانتا كلوز” وصور “بابا نويل” مخالفات شرعية، مضيفة أن أي مدرسة ترصد عليها هذه الملاحظات سيرفع بها لمجلس الإشراف على المدارس لمحاسبتها، وأن الوزارة ستقيّم نشاط المدرسة عند تجديد الرخصة السنوية.

يذكر أن الإشراف على المدارس العالمية يقع تحت مسؤولية مكاتب التعليم الأهلي، وقد نفذت الوزراة في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر الجاري جولات مفاجئة لعدد من المدارس العالمية لرصد مظاهر الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة 2017م.

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