مستشفى الملك عبدالعزيز يحتفي بتخريج 7 أطباء مقيمين

الأحساء – “الأحساء اليوم”

رعى المدير الإقليمي التنفيذي للشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي الدكتور أحمد العرفج، مؤخرًا، حفل يوم الطبيب المقيم، والذي قام بتخريج سبعة من الأطباء المقيمين، وذلك نيابة عن المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبد المحسن القناوي.

وفي السياق، نقل الدكتور العرفج “تحيات وتقدير الدكتور بندر القناوي، الذي تمنى لهذه الكوكبة من الأطباء بحياة علمية وعملية مزدهرة إذ إنهم يمثلون لبنات المستقبل الطبي للمملكة”، مؤكدًا أن “الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، تحرصان كل الحرص على تقديم المستوى الأعلى من التدريب للأطباء المقيمين، ليكونوا فيما بعد استشاريين لهم ثقلهم العلمي في تخصصاتهم المختلفة، ولا يتم ذلك إلا بمجموعة كبيرة من البرامج والأنشطة التي تشمل أيضًا التشجيع على الأبحاث ونشرها”.

من جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة والمشرفة ومدير الشؤون الأكاديمية في القطاع الشرقي الدكتور كمال آل الشيخ مبارك، إن “الاحتفاء بيوم الطبيب المقيم يمثل لنا الشيء الكبير، ونقف في هذا اليوم لتخريج سبعة ممن أتموا فترة التدريب والمقررة بأربعة سنوات في قسم الباطنة، وهم يمثلون النخبة التي نتوقع لهم المستقبل الباهر”.

ولفت إلى أن “الاحتفال كان بمثابة تكريم لهؤلاء الأطباء على الجهود التي بذلوها، في فترة عملهم وتدريبهم ودراستهم في المستشفى، وهم يمثلون الوجه المشرق للحراك الطبي في المملكة، ونعول عليهم الكثير في المستقبل”، مشيرًا: “سعينا لتذليل الصعوبات والعقبات أمام تحقيقهم للأهداف المنشودة وهي الرسالة التي نحملها من أجل تطوير القطاع الطبي، والمساهمة في احتضان وتدريب الكفاءات الوطنية القادرة على تحمل المسؤولية مستقبلًا”، مضيفًا “لا يفوتني بهذه المناسبة أن أتقدم بخالص الامتنان لكل من ساهم في إنجاح فترة التدريب وعلى رأسهم الدكتور العرفج والطاقم الطبي والتمريضي والفني”.

وشدّد الدكتور آل الشيخ مبارك، في ختام كلمته على “أن إقامة هذا اليوم وبشكل سنوي ومستمر، لهو ضرورة رئيسية لتحفيز الأطباء المقيمين، ودفعهم لمزيد من العطاء وزيادة عددهم، فهم استشاريي المستقبل، وهم جزء لا يتجزأ من الحراك الطبي المتميز الذي ننشده وكان لهم الأثر الكبير في المستشفى من خلال الخدمة الطبية المتميزة التي قدموها للمرضى”.