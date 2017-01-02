حصاد الأحساء في 2016.. مشاريع مبشرة وحلول لقضايا عالقة وزيارة ميمونة

الأحساء – خاص

شهدت محافظة الأحساء عام 2016م العديد من الأحداث البارزة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، لعل أهمها كانت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للواحة لتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية بالمحافظة، كما حققت الأحساء خلاله العام المنصرم إنجازات في ملفات عدة أبرزها في مجال الإسكان والتنقيب، فضلًا عن حلول بعض المشكلات المعلقة.

حلحلة ملف المساهمات العقارية

استهل عام 2016 بحلحلة لمشكلة ملف المساهمات العقارية المتعثرة بمحافظة الأحساء التي تعد أبرز المناطق الموجود بها مساهمات عقارية متعثرة، وذلك من خلال طرح لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار، يوم 5 يناير، أرض جوهرة الأحساء والبالغ مساحتها مليوني متر خام غير مطورة، للبيع في المزاد العلني، كما أقامت اللجنة في 23 أكتوبر، مزادًا علنيًا لطرح أرض جوهرة الأحساء؛ بهدف رد الحقوق لأهلها.

الإرهاب يستهدف بيوت الله ورجال الأمن

في التاسع والعشرين من شهر يناير، أقدم انتحاري على تفجير مسجد الرضا بمحافظة الأحساء أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن استشهاد أربعة أشخاص وإصابة 18 آخرين بينهم رجلا أمن، حيث أوضحت وزارة الداخلية أنه تم ضبط حزام ناسف وسلاح رشاش بحوزة المقبوض عليه، وسلاح رشاش آخر كان بحوزة الانتحاري الذي فجر نفسه بمدخل المسجد.

كذلك تعرّض أحد مواقف دوريات أمن الطرق بمحافظة الأحساء لحادثة انفجار وقعت في 29أبريل، وهو ما تسبب في إصابة وكيل رقيب بإصابة طفيفة، والإضرار ببعض السيارات المتوقفة بالموقع، وأوضحت مصادر أمنية في حينه، أن هذا الانفجار استخدمت فيه عبوة بدائية الصنع، وجرى الانفجار على مرحلتين استهدفت الأولى إحدى الغرف في موقع الجريمة، بينما أصابت الأخرى عددًا من السيارات.

“أرامكو” تبشر بالغاز الصخري

أعلن رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، عن أن برامج التنقيب تبشر بوجود كميات واعدة من الغاز الصخري قرب الأحساء، معبرًا خلال منتدى الأحساء للاستثمار الذي أقيم في 30 مارس، عن أمله أن يكون لهذه الاكتشافات أثر إيجابي لفتح فرص استثمار جديدة بمحافظة الأحساء.

الأحساء تشارك في رؤية 2030

سارعت المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة بمحافظة الأحساء في المشاركة في الرؤية السعودية 2030 التي أعلنها سمو ولي ولي العهد في 25 إبريل وتتضمن رؤية المملكة في تحديد أهدافها الاقتصادية والتنموية للأعوام الـ 15 المقبلة لدخول مرحلة ما بعد النفط، حيث بدأت تلك المؤسسات العمل على تحقيق أهداف الخطة كلٌ في مجال تخصصه.

عاصفة قوية تضرب الواحة

في يوم الثلاثاء 10 مايو ضربت عاصفة قوية محافظة الأحساء وخلَّفت أضرارًا عدة في المباني والممتلكات، حيث أظهرت صور تضرر واجهة مبنى تحت الإنشاء، إضافة إلى سقوط لوحة إعلانية كبيرة على إحدى طرقات المحافظة، فضلًا عن تضرر مركبة؛ جراء سقوط اللافتة الإعلانية عليها، إلى جانب اقتلاع العاصفة لسياج حديدي في أحد الشوارع.

ظهور التهاب الجلد العقدي

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في 26 مايو، اتخاذ تدابير احترازية لمنع تفشي مرض التهاب الجلد العقدي بين الأبقار في محافظة الأحساء، بعد التأكد من إصابة بعض الأبقار بالمرض في المنطقة عقب تلقي الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ بالوزارة بلاغًا يفيد بوجود حالات اشتباه بمرض التهاب الجلد العقدي في قطعان بعض مربي الأبقار في الأحساء.

مصانع الخرسانة والطابوق توقف بث سمومها

نفّذت لجنة متخصصة في 6 سبتمبر، توجيهات محافظ الأحساء الأمير بدر بن جلوي، بإيقاف العمل في مصانع الخرسانة والطابوق والتي تقع داخل الأحياء والنطاق العمراني في الأحساء، حيث قامت بفصل التيار الكهربائي عن تلك المصانع عقب انتهاء المهلة التي حدّدها محافظ الأحساء مع عدم استثناء أي مصنع من تنفيذ قرار الإيقاف، في خطوة انتظرها عدد كبير من أهالي الأحساء الذين تضرروا من سموم تلك المصانع على مدى سنين طويلة.

فاجعة تهز الأحساء

فجع أهالي الأحساء في الثالث من أكتوبر بخبر تعرض طفلة تبلغ من العمر ست سنوات للنحر على يد زوجة والدتها خارج المنزل، حيث عثر عليها في أرض فضاء بالقرب من منزلها بحي محاسن، فيما ألقت الشرطة القبض على الجانية وتحفظت على الأداة المستخدمة في الجريمة.

واقعة غريبة.. عامل نظافة يمارس مهام الطبيب

أقرّت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، في 12 أكتوبر، بواقعة ممارسة عامل نظافة لمهام طبيب، في مستشفى العيون العام، موضحة أن ما قام به العامل هو تصرّف فردي بموافقة المراجع، مؤكدة أنه أمرٌ مرفوض، متوعدة بمحاسبة الشركة المشغلة على هذا الفعل، ومحذرة من التعامل مع غير الأطباء.

زيارة خادم الحرمين الميمونة مسك الختام

وكان مسك الختام لعام 2016 بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في يوم السبت 26 نوفمبر، محافظة الأحساء، حيث شرف –حفظه الله– في قصر هجر بالأحساء حفل استقبال أهالي المحافظة، ودشن مشاريع تنموية في المحافظة من بينها تدشين نحو 100 ألف وحدة سكنية، كما افتتح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي.

تطوير وحدات سكنية

وقّعت وزارة الإسكان، بتاريخ 30 نوفمبر، اتفاقية مع شركة هندسة إماراتية، لتصميم وتطوير أكثر من 2800 وحدة سكنية متنوعة الخيارات في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، تتراوح أسعار الوحدة بين 200 و600 ألف ريال.